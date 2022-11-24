汪小菲銷毀千萬床墊傳造假？IKEA搭順風車：該買新的了
汪小菲去年底和大S離婚，不滿她再婚後和具俊曄睡在愛巢同一張床上，要求歸還高達近千萬元天價、瑞典皇室愛用的「Hästens海絲騰」床墊，大S火速回應，將床墊運回S HOTEL，昨（23）晚上演一場荒謬的床墊切割秀「公開處刑」，卻被質疑該床墊並非高檔品牌，而是數萬元的替代品，話題仍未停歇；而同樣來自瑞典的知名家飾品牌IKEA，趕緊搭上話題熱潮，在臉書宣傳自家床墊，強調有10年保固保證，神操作讓網友直呼要給小編加薪！
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲隔海操控，指揮S HOTEL員工公開銷毀千萬元奢華床墊，不僅大費周章號召媒體拍攝，更得花1.5萬元請廠商回收，結果IKEA分店立刻發文表示「舊的不去，新的不來，既然舊的已經解體了，是時候該買新的了吧」，標榜創新S型設計，媲美百萬名床，被網友發問S型是貼合小S還是大S身形，笑翻一票網友。
更損的是，IKEA強調貼心服務，滿額消費還能免回收費，無須多一筆花費，有10年保證，晚上睡得好，婚姻更幸福，要幫消費者保住婚姻。貼文一出讓網友讚到爆，紛紛留言「行銷鬼才」、「真的很會搭時事」、「IKEA小編時事都跟很緊」、「有保固有保證睡了不會離婚嗎？」，笑稱小編真的很有效率，應該要加薪。