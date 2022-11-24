偷情男女野戰一半！突遭淋50條強力膠黏私處 慘曝屍森林
印度賈斯坦邦烏代浦市(Udaipur)，日前發生一起詭異命案，一對男女躲進森林中偷情，兩人激情到一半，卻突然遭淋上「強力膠」，隨後被刺殺身亡，最終兩人被警方發現時，還呈現交合姿勢。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，戈貢達區(Gogunda)警方在本（11）月18日發現，一對詭異的男女陳屍山區森林中，死亡時間約為3天，男子身份為30歲教師拉胡爾(Rahul Meena)，女子則為28歲的蘇努(Sonu Kunwar)，雙方都各自已婚。兩人被發現時，不僅全裸交纏在一起，身上還被淋了大量強力膠，不得動彈，最終遭人用刀刺死。
根據當地警方調查，2人是在55歲密宗巴拉許(Bhalesh Kumar)的寺廟結識，隨後發展成婚外不倫戀。巴拉許坦承，拉胡爾妻子察覺丈夫有異，向自己詢問與求助，便把婚外情的事實告知其妻，沒想到卻遭巴拉許與蘇努威脅，揚言要對他提告，因此動了殺機。
巴拉許聲稱，15日當天，自己在趁著拉2人躲進森林中野戰時突然出現，並且將裝有約50條強力膠的瓶子淋到2人身上，2人嚇到想分開，導致多處皮膚與私處嚴重撕裂傷，他便下手刺殺。目前巴拉許目前仍被警方拘留，全案正在調查中。（編輯：孫唯容）