天涼也要吃！GODIVA巧克力霜淇淋「第2支半價」只有3天
超人氣GODIVA巧克力霜淇淋，竟然推出限時優惠「第二支半價」！11/25～11/27限3天，3款口味的巧克力霜淇淋「第二支半價」。酷聖石COLD STONE迎接黑五，也於本週五六日祭出中杯以上冰淇淋「買1送1」優惠（脆餅／桶裝除外），季節限定濃郁奢華款「耶誕金濃巧」、「開心脆脆」也能同享買1送1。
記者蕭涵云/綜合報導
冬天吃冰好優惠！令人難以抗拒的GODIVA巧克力霜淇淋「第二支半價」，11/25～11/27限3天，有黑巧克力、白巧克力、雙重巧克力三種口味可選。以滾上巧克力碎粒的餅乾杯，裝入經典GODIVA霜淇淋後，再撒下純手工巧克力刨花捲片，並裝飾一片經典GODIVA巧克力，入口即化又香醇。
活動門市包括：台北微風廣場、遠百信義A13、京站、SOGO復興、SOGO天母、板橋大遠百、微風南京、新光三越信義A8、林口三井，桃園華泰名品城、台茂，新竹遠東巨城、竹北遠百，新竹遠東巨城、竹北遠百，台中大遠百、新光三越，台南南紡購物中心、新光三越西門、台南三井，高雄漢神百貨、漢神巨蛋、SKM PARK、義享天地。活動期間內，還有台北新光南西、站前三越、台中中友限定「散裝巧克力買2送1」。
COLD STONE迎接黑色購物節，同樣11/25～11/27本週五六日限3天，COLD STONE中杯以上冰淇淋「買1送1」（脆餅／桶裝除外）；其中季節限定開賣的濃郁奢華冰淇淋，包括大人系極濃巧克力冰淇淋「耶誕金濃巧」，還有濃郁開心果冰淇淋「開心脆脆」，也能同享買1送1。另外COLD STONE明（25）日還將同步開賣新品「愛戀巧克力冰淇淋爆米花」，酥脆口感搭配多層次巧克力口味好誘人，11/25起至2023/1/1，任選爆米花3入特價只要99元。