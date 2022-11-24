大馬新政府有譜！巫統支持非國盟政府 安華最快今拜相
馬來西亞第十五屆全國大選自11月19日投票後，因出現「懸峙國會」（hung parliament），因為沒有任何陣營國會席次過半，各政黨聯盟必須拉攏其他政黨，湊足至少112席達到組織新政府的門檻。選後至今新政府持續難產，馬來西亞國家元首陸續召見各黨領袖，僵局仍然無解。國家元首在在23日特別要求此次選舉中，席次落居第三的國陣30位候任國會議員入宮覲見，要求他們需要表態，參組團結政府。此前國陣原本決議擔任反對黨角色，不與任何政黨組成政府。
國際中心楊雅婷／綜合報導
國陣最大政黨巫統最高理事會在深夜議決，將支持「非國盟」所領導的聯合政府。馬來西亞新任首相最快將在今天出爐，如無意外，將由大馬前副首相、希望聯盟領袖安華（Anwar Ibrahim）出任。
巫統最高理事會週三晚召開長達4小時會議後，由總秘書阿末瑪斯蘭發表文告，宣布5點議決。阿末瑪斯蘭說，巫統最高理事會在會中探討希盟與國盟所開出的合作獻議，決定支持國家元首的建議，成立一個團結政府。但阿末瑪斯蘭並未鬆口與希盟所領導的政府合作，僅說是「非國盟」。
希盟是本屆國會大選最大贏家，總共拿下82席；接著就是國盟73席；而國陣本次大選僅獲得30席，從原本執政黨的位子慘跌至第三黨。選後情勢峰迴路轉，國陣成為造王者，能夠決定希盟或國盟誰能組成政府的關鍵角色。
國陣最高理事會將在週四決定接受希盟或國盟的獻議，組成新政府。