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恩恩至今沒真相！林佳龍愧：社會共同的失敗、遲早要補修

▲林佳龍表示，假如這場選戰有任何意義，他想是試著喚回一點良心，一點能真正同理他人的基本惻隱之心。（圖 ／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍表示，假如這場選戰有任何意義，他想是試著喚回一點良心，一點能真正同理他人的基本惻隱之心。（圖 ／林佳龍辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

距離投票日僅剩2日，7個月前新北市2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與新北市政府被指控延誤就醫，後續還自導自演，不過侯友宜本人始終不願正面回應此事，恩恩爸只能不斷透過臉書發聲，讓人鼻酸。民進黨新北市長候選人林佳龍23日深夜表示，4個月過去了，大家仍然無法為恩恩的離世，取得完整的資訊，這是社會共同的失敗；他說，假如這場選戰有任何意義，「我想是試著喚回一點良心，一點能真正同理他人的基本惻隱之心」，但願所有人能保有最純真的正義，這堂台灣人到現在還未上完的課，大家未來遲早還是要補修。

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林佳龍說，自己很希望這場選戰接近尾聲的時候，不是在討論恩恩的真相，而是已經從真相中學習教訓，學著不讓81分鐘事件再次發生，這是社會共同的痛。「然而，事情沒有往我們想要的方向發展」。

林佳龍表示，7月參選時，他曾以《真相與品格》為題，撰文表達立場與態度。4個月過去了，大家仍然無法為恩恩的離世，取得完整的資訊，這是社會共同的失敗。

林佳龍說，幾天前，同仁把恩恩爸爸在恩恩離開 7 個月後的影片放給自己看時，自己無法言語，感到悲傷，感到愧疚，甚至感到憤怒。「何以我們的社會，竟無法為一個兩歲的孩子，還有他的父親，找一個答案？」

真相，就鎖在位於板橋的新北市政府裡，在侯友宜唾手可得的地方，卻離每個人如此遙遠。「假如這場選戰有任何意義，我想是試著喚回一點良心，一點能真正同理他人的基本惻隱之心，哪怕是只有一點都好」，林佳龍說。

林佳龍表示，每個孩子都可能是恩恩，沒有一個父母能承受孩子驟逝的傷慟，「我想恩恩父母心裡的自責，足以讓他們的世界崩塌，即使真相也無法彌補他們心中的遺憾。​但為什麼連真相都沒有？還必須被迫走進漫長的司法訴訟」。

林佳龍表示，政府的存在，是為了社會運作和諧，保障人民法律權益，而不是與人民對抗。政治可以很高貴也可以很庸俗，政治人物的品格將決定他的道路。

林佳龍說，但願社會永遠不會默許偽善與邪惡，但願所有人能保有最純真的正義，這堂台灣人到現在還未上完的課，大家未來遲早還是要補修。恩恩是天使走過人間，即便羽化，也該有屬於祂的真相。

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