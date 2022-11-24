恩恩至今沒真相！林佳龍愧：社會共同的失敗、遲早要補修

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林佳龍表示，7月參選時，他曾以《真相與品格》為題，撰文表達立場與態度。4個月過去了，大家仍然無法為恩恩的離世，取得完整的資訊，這是社會共同的失敗。
林佳龍說，幾天前，同仁把恩恩爸爸在恩恩離開 7 個月後的影片放給自己看時，自己無法言語，感到悲傷，感到愧疚，甚至感到憤怒。「何以我們的社會，竟無法為一個兩歲的孩子，還有他的父親，找一個答案？」
真相，就鎖在位於板橋的新北市政府裡，在侯友宜唾手可得的地方，卻離每個人如此遙遠。「假如這場選戰有任何意義，我想是試著喚回一點良心，一點能真正同理他人的基本惻隱之心，哪怕是只有一點都好」，林佳龍說。
林佳龍表示，每個孩子都可能是恩恩，沒有一個父母能承受孩子驟逝的傷慟，「我想恩恩父母心裡的自責，足以讓他們的世界崩塌，即使真相也無法彌補他們心中的遺憾。但為什麼連真相都沒有？還必須被迫走進漫長的司法訴訟」。
林佳龍表示，政府的存在，是為了社會運作和諧，保障人民法律權益，而不是與人民對抗。政治可以很高貴也可以很庸俗，政治人物的品格將決定他的道路。
林佳龍說，但願社會永遠不會默許偽善與邪惡，但願所有人能保有最純真的正義，這堂台灣人到現在還未上完的課，大家未來遲早還是要補修。恩恩是天使走過人間，即便羽化，也該有屬於祂的真相。