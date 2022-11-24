競總遭攻擊！竹縣議員候選人喊「父還在內」　警介入調查

企業捐400萬研究費　陳明通：陳教授已經委託律師處理

▲台北市議員王鴻薇爆料，國安局長陳明通在指導林智堅論文前後，總共收受企業400萬元研究費捐款，並質疑兩者間有無關聯。陳明通表示，「陳教授委由律師處理」。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.24）
▲台北市議員王鴻薇爆料，國安局長陳明通在指導林智堅論文前後，總共收受企業400萬元研究費捐款，並質疑兩者間有無關聯。陳明通表示，「陳教授委由律師處理」。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.24）

記者呂炯昌／台北報導

前新竹市長林智堅台大碩士學位因涉抄襲遭撤除，但後續風波仍餘波盪漾。台北市議員王鴻薇昨日進一步爆料，陳明通在指導林智堅論文前後，總共收受企業400萬元研究費捐款，並質疑兩者間有無關聯。對此，陳明通今（ 24）日表示，「陳局長不回答陳教授問題」、「陳教授已委由律師處理」。

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王鴻薇爆料指出，2016年3月23日，新竹物流前營運長陳榮泉以新竹物流公司名義，匿名捐給陳明通在台大研究案200萬元，這筆錢捐得很急，當時這個研究案連會計項目都沒有就直接撥款；9個月後，陳榮泉再次匿名捐200萬元給陳明通，她質疑捐款給陳明通400萬元，到底所為何事？

立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長陳明通、外交部部長吳釗燮、大陸委員會副主委邱垂正報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」，並備質詢。會前媒體詢問收受企業捐款一事，陳明通表示，「我還是那一句老話 ，陳局長不回答陳教授問題。」據了解，陳教授已經委託律師，律師昨天已經發新聞稿，大家去看一看。

媒體追問是否收錢論文才放水？陳明通表示，「你去問我的律師吧！」媒體問是什麼研究案需要用到400萬，陳明通表示，陳教授委託律師的聲明已經講的很清楚，陳局長沒有進一步說明。

陳明通透過律師陳昱龍發聲明指出，網友在批踢踢所散布訊息為不實訊息。當事人陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，也無訊息中影射有其他任何不正當對價關係的行為。

聲明指出，相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，都按照台大的會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理。同時，針對該網友或其他任何第三人有羅織捏造、穿鑿附會不實訊息並散布於眾的行為，嚴重不法侵害陳明通名譽者，將檢附證據向檢警報案並提出訴訟，以維護名譽清白。

台大回應表示，該捐贈案皆依校內「國立台灣大學受贈收入收支管理要點」辦理。經費使用須有合法單據，且符合會計規則及捐贈目的用途，始能核銷。

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