食道癌化療副作用強　六旬翁靠二線免疫治療重拾人生

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食道癌為國人前十大癌症，2020年全台有近2000人因食道癌死亡，患者五年存活率更僅12-15%。存活率低主因為初期症狀不明顯，根據癌症登記報告，超過七成食道癌患者確診時已為第三、第四期。
桃園長庚醫院腫瘤科講師級主治醫師楊展庚解釋，近年來台灣食道癌患者越來越多，最常見成因不外乎三大不良習慣：抽菸、喝酒、嚼檳榔，其他危險因子還有長期愛喝熱湯、愛吃醃漬品、有催吐習慣、胃食道逆流等。
楊展庚醫師提醒，為提早發現、治療，民眾若出現吞嚥困難、體重減輕、胸後疼痛、乾咳或甚至咳血症狀，都建議即刻就醫安排檢查。
突破過往治療困境 免疫治療成二線新選擇
過去二十年來，絕大多數食道癌患者第一線治療仍以化療、放療為主，以化療藥物及放射線破壞、影響癌細胞新陳代謝，但有些化療藥物會刺激中樞神經及骨髓造血系統，可能造成強烈副作用，包括噁心嘔吐、血球數量降低而增加感染風險等。
楊展庚醫師表示，食道癌患者本就吞嚥困難，再加上化療後噁心、嘔吐會更加影響食慾，掉入吃不下又體重減輕的惡性循環。近來免疫藥物治療研究推進，跟傳統化療不同，免疫治療的目標針對人體免疫系統而非癌細胞本身，活化免疫系統使免疫細胞成功標記癌細胞並加以消滅，是利用自身天然防禦機制來對抗癌症的治療方式。
若病患一線治療產生嚴重副作用或成果不彰，也可以跟醫師討論二線換成免疫藥物治療，提供食道癌患者另一項二線治療選擇。
免疫藥物治療副作用低 延長食道癌患者整體存活期
楊展庚醫師說明，免疫藥物治療也有可能攻擊正常細胞，引發身體發炎反應，包括皮膚、腸胃道等部位，但大多較輕微，嚴重不良反應比例不到一成，相較傳統化療不只副作用降低，也能延長患者整體約2~3個月存活期。
免疫藥物治療發展性高 結合化療提升協同效益
楊展庚醫師提醒，患者若有自體免疫相關疾病，或曾經有進行肝、腎臟移植，而持續服用免疫抑制藥物者，須主動跟醫師討論，可能較不適合使用免疫藥物治療。
不過除此族群外，楊展庚醫師也持續看好免疫藥物治療的發展性，可能也能運用在食道癌早期患者的治療。患者在術前以化療、放療進行術前輔助治療後進行手術切除，若術後仍有殘餘癌細胞組織，再使用免疫藥物作為術後輔助治療消滅殘餘癌細胞，可大幅降低食道癌復發機率。
NV-062922-PR-01 / ONC-TW-2100050
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55124
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