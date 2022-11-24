女店員遭「徒手挖眼」險失明！屏東暴力男最終判決出爐
去年9月，屏東縣高樹超商一名29歲潘姓女店員，勸導有思覺失調症的50歲楊姓男子戴口罩，慘遭毆打、挖眼，害得潘女險些失明。事後楊男遭到法院裁押，楊男遭高雄高分院判刑5年，檢方認為判得太輕、提起上訴，最終遭駁回，最高法院依重傷害4年、傷害罪1年2個月，2罪判處楊男應執行5年有期徒刑定讞。
編輯中心/綜合報導
回顧事發經過，2021年9月26日上午9點多，楊男前往高樹鄉新南勢超商消費，潘女提醒他要把「口罩戴好」，怎料楊男竟然發狂，徒手強挖潘女眼睛，造成她一眼視網膜剝落，更對潘女拳打腳踢，直接打斷她的鼻樑骨，下手極重，所幸潘女在在醫院全力搶救下得以保住視力。
警方調查後發現，患有精神疾病的楊男並非第一次發生傷害事件，早在2021年6月底時，就曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，楊男也被強制送醫治療，8月中才出院，事隔一個多月後就發生挖眼案，令屏東鄉親人心惶惶。
今年6月份，一審判決出爐，法官依重傷害4年、傷害罪1年2個月，2罪合併判處楊男5年有期徒刑，檢方上訴二審遭駁回，但是檢方認為重傷未遂罪部分判處有期徒刑4年，有量刑悖離比例原則、公平原則之違法，再次提起上訴。不過，最高法院認為原審並無不妥因而駁回，全案宣告定讞。（編輯：孫唯容）