小腿容易痠麻腫脹、傍晚水腫　心臟科醫：是血管疾病！

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久站加重下肢負擔 初期症狀不明顯僅有青筋浮現身體的靜脈血管分成淺層靜脈、深層靜脈及交通靜脈。淺層靜脈藉由下肢肌肉的收縮擠壓力量以及心臟收縮時產生的力量，將血流導入交通靜脈及深層靜脈中，最後再回流到心臟。當下肢的靜脈壁薄弱或是靜脈瓣膜功能不全，加上久站、腹內壓大等情況，導致下肢靜脈血液回流受阻，而血液長期淤積，導致靜脈血管異常擴張、扭曲增生，即俗稱的靜脈曲張。許多長期久站工作的職業，例如教師、櫃姐、空服員等；另外懷孕、體重過重等，會加重下肢靜脈負荷，影響血液循環的因素，都是靜脈曲張的高危險群。
靜脈曲張初期的症狀輕微，可能無任何不適，僅以外觀青筋浮腫表現，且休息後能得緩解，因此經常未獲得重視；日後逐漸可能出現腳踝水腫、痠麻易感沉重、皮膚搔癢或肌肉痙攣，甚至因血液長期淤積導致慢性發炎，引起白血球增加、纖維增生、色素沈澱、皮膚破損等，若伴有慢性傷口，極有可能導致組織潰爛、癒合不良甚至嚴重感染等情形。下肢靜脈曲張患者罹患深層靜脈栓塞的機率也比一般人高出許多，甚至有可能演變成肺栓塞、慢性周邊動脈疾病。因此，靜脈曲張等血管病變的問題真的是不容忽視，若在初期即能儘早預防治療，則能避免後續衍生的醫療負擔，減輕照顧的壓力，改善生活品質，維持身體健康。
預防需避免久站或穿彈性襪 戒菸、避免熬夜也有幫助靜脈曲張的預防需從生活習慣中著手，包括均衡的飲食和充足的水分、適度的運動加強肌肉彈性、增加回流等，避免熬夜及刺激性飲食、戒菸、久坐久站、翹腳等。也可以搭配穿著適當的醫療級彈性襪，給予淺層靜脈適當的壓迫，減少靜脈異常擴張的空間，藉此達到預防靜脈曲張的效果。唯醫療級彈性襪，因穿著不易、夏天易感悶熱、壓迫感強、市售商品多樣，且價格混亂等因素，多數人無法長期配合穿著。若有長期久站、過重等易造成靜脈曲張的危險因子，建議可在專業醫療諮詢後，選擇適當的醫療級彈性襪，並搭配上述的方式預防靜脈曲張的發生。
不必再開刀移除血管 微創手術術後即可下床而靜脈曲張的治療，主要在於去除這些病變的靜脈血管。傳統手術是以將皮膚切開的方式，找到病灶的血管並移除；不僅傷口大、疼痛感強且復原期長。目前多數病患，已不單獨使用傳統手術方式治療靜脈曲張，新的治療方式漸以顯微手術為主，包含靜脈膠水、靜脈內雷射、血管硬化劑等，不僅傷口僅針孔大小、痛感降低，同時縮短手術時間，術後便可立即下床走動。
靜脈膠水以非熱能方式，能避免對周圍的神經及組織造成傷害，且醫師會依據不同的嚴重程度，選擇最佳的治療方式，某些經靜脈膠水治療之病患，術後甚至不需要穿著彈性襪，對於不便穿著彈性襪的病患，可謂一大福音。多數病人術後即能感受到症狀顯著的改善，若再搭配改善生活中的危險因子、控制慢性病、適度運動等複合式療程也能降低未來復發的機會。每個人的狀況跟風險因子皆有不同，因此實際情況，仍需由醫師進行專業的判斷後才能給予適當的協助。
（文章授權提供：馬偕醫院心臟血管外科孫珅醫師、馬偕心臟血管外科陳亭安醫師 授權提供）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55868
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