嚇死台人！霍華德「褲中魔獸」被認證 賈永婕：真沒P圖
NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟桃園永豐雲豹後，近日在台灣的一舉一動都備受關注，日前女星賈永婕和魔獸聚餐並曬出兩人合照，而魔獸褲裡「一大包」卻意外引起熱議，她事後也驚喊：「所以是真的嗎？我的老天鵝，我真的沒有P（圖）啊！」
編輯中心/綜合報導
賈永婕日前曬出和魔獸的合照，畫面中魔獸的褲子左邊口袋鼓起，讓網紅丹妮婊姐看了忍不住截圖向黑人男友求證，這真的是「小魔獸」嗎？而對方則回「Yes」，但又馬上補「可能是P圖的」，讓丹妮婊姐笑喊：「他寧可羞辱整個黑人種族，也不肯認輸！」
而賈永婕也在丹妮婊姐的貼文下方留言：「啊賀……我正要發一篇文昭告天下P圖疑雲，天啊，所以是真的嗎？我的老天鵝，我真的沒有P啊！」事後更在自己粉專發文，坦言收到無數朋友私訊問「那個是真的假的啦？」、「尺寸有破金氏世界紀錄嗎？」、「口袋裏有放東西嗎？」令她招架不住直呼：「請問我要怎麼認證啊⋯」
賈永婕提到有人問她到底有沒有幫魔獸P圖，忍不住笑說「拜託本人要P，也是幫我自己P好嗎」更標記小S希望能邀請魔獸上節目「求證」，還大讚網友留言神雕俠女非常有創意，最後直言：「有人說我到了人生的巔峰！拜託姐只有照相好嗎？」（編輯：賴禹妡）