竹美館推廣多元母語　新住民繪本創作展出中

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根據文化部，本計畫4年下來已培育129位新住民、移工學員，每個年度經過5週課程學習圖像語言表達的培力課程，讓學員從零開始逐步完成豐富動人的作品，亦藉由繪本創作讓新住民夥伴們傳遞對家鄉的思念，為這座島嶼妝點上七彩繽紛的色彩，也讓外界從繪本「看」見從故鄉到他鄉努力生活、奮鬥打拚的心情點滴。今年培訓課程產出21本繪本，評選出特優3名、佳作5名，新住民藝術家馬力歐以沙畫詮釋21本繪本內容，活動現場在顧問吳聲淼校長、指導老師張梓鈞老師、得獎者稻田睦子小姐、創作者盧玉滿小姐的分享中，深刻展現新住民思鄉之情與異國文化之美。
國立新竹生活美學館葉于正館長表示，為倡議新住民融入台灣，以繪本解除適應不良是最佳的藝術方法，111年多元母語推廣計畫之新住民母語繪本創作培力課程，今年有來自越南、緬甸、香港、印尼、中國、馬來西亞、日本等多國的21位新住民及移工朋友參與，產出的作品除成果分享外，亦甄選優秀作品頒發獎金獎勵，這次分享會暨頒獎典禮獲獎繪本共有特優3 名、佳作5名，並邀請繪本顧問吳聲淼校長、111年繪本創作培力指導老師張梓鈞老師共同來分享喜悅。並由菲律賓籍沙畫藝術家馬力歐擔任開場嘉賓，現場透過沙結合燈光及音樂表演出沙畫之美，希冀透過新住民之多元文化能量，完整傳達族群間的融合及相互尊重。
本計畫顧問吳聲淼校長則指出，一本繪本的完成是有相當難度的，國立新竹生活美學館舉辦培力課程連續四年的成長，大家有目共睹，也藉此帶動了新住民藝術的新版圖並且陸續的填補發光，令人感動。
留學英國的指導老師張梓鈞老師則說：「今年因為疫情所以舉辦線上課程，今天見到各位學員作家，感覺熟悉又陌生，這次雖然擔任老師，但是大家一起激盪出作品，讓我自己得到更多，大家的真誠凝聚力已經穿越螢幕帶來感動。」
今年首次參加即得特優獎的日籍稻田睦子小姐表示，今年第一次參加，一開始只是喜歡寫故事，在竹美館的帶領下，完成了屬於自己的繪本作品，也讓我從創作中找回當初沒有發現的幸福。
另一位特優得獎者印尼籍朱莉菲小姐受訪時指出，已經參加4次，以往得佳作，今年終於拿到特優獎，非常感謝主辦單位及指導老師，作品中對家鄉有濃濃的思念之情，但現在台灣已經是我的家鄉了。
而多次參與繪本比賽的緬甸籍盧玉滿小姐則表示，第三次參加竹美館新住民繪本創作培力課程，在創作的過程成，發現了很多思念也有很多美好的事物，我想透過這次的繪本告訴家人以及朋友，我現在真的很幸福。
分享會讓在場民眾深刻感受人在異鄉的思念之情，以及異國文化之美。111年新住民暨移工母語繪本創作成果展覽，展期從11月19日至27日，展覽期間特別製作獨家專屬精美文創紙膠帶，送給每日前50位參觀民眾，數量有限送完為止。除了實體展覽之外，另有線上成果展出繪本電子書，與作者親錄語音朗讀，希望藉由不同形式呈現學員繪本作品，讓觀者以更多元的角度接觸不同的文化。更多詳情請搜尋「新竹生活美學館」臉書粉絲專頁。