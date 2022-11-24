驚！他三年心肌梗塞２次！醫：現代人如何降「壞膽固醇」很重要。

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陳玠宇醫師指出，常被提及的心血管風險因子可如年紀，男性大於45歲、女性大於55歲或停經之後。家族史，尤其是早發性，男性小於55歲、女性小於65歲。除此之外也包括抽菸、缺乏運動、飲食不佳等，引起的肥胖、代謝症候群、高血壓、高血糖、高血脂、血脂異常、糖尿病等慢性疾病。
值得特別一提的是，現代人因飲食西化，以及高糖、高油等精緻飲食，心血管疾病有越來越年輕的趨勢，膽固醇是風險之一，尤其是低密度膽固醇LDL-C，也就是所謂的壞膽固醇，危險因子調控、嚴格控制是重中之重。
降壞膽固醇防心肌梗塞，降1單位可減少22%風險！
研究：降1mmol/L可減少22%風險！陳玠宇醫師表示，根據文獻，低密度膽固醇每降低1mmol/L（約38.6 mg/dL的LDL-C），可減少約22%重大心血管事件風險。
各疾病建議數值：台灣血脂及動脈硬化學會也建議，所有冠狀動脈心臟病、急性冠心症患者，需將LDL-C降到基本70 mg/dL以下。急性冠心症合併糖尿病、再發心肌梗塞、多條冠狀動脈血管病變或周邊動脈阻塞者，更應考慮將其嚴格控制在55 mg/dL以下。
其他周邊動脈阻塞性疾病、頸動脈狹窄之缺血性中風、暫時性腦缺血患者，皆建議將LDL-C降至70 mg/dL以下。冠狀動脈、頸動脈、周邊動脈疾病三者合併兩者以上，則應考慮降至55 mg/dL以下。
而針對膽固醇異常，糖尿病、慢性腎臟病、基礎LDL-C過高超過190 mg/dL者等高風險族群，建議應直接將LDL-C降到最少100 mg/dL以下。
降壞膽固醇防心肌梗塞，醫指４大關鍵缺一不可！
陳玠宇醫師也建議，若有心血管疾病風險因子，應至少3個月非藥物控制調整，如飲食、運動、生活型態等，經調整LDL-C仍大於115mg/dL、有兩個危險因子以上，或是130 mg/dL、有一個危險因子，或者160 mg/dL、無危險因子，都建議開始使用降膽固醇藥物治療。
他36歲三年心肌梗塞２次！抽血檢查成績大大不及格。
陳玠宇醫師也分享，日前就有一名36歲男性案例，三年發生兩次心肌梗塞。該案例三年前因胸痛、冒冷汗送至急診，診斷為「下壁ST節段上升急性心肌梗塞」，經急救後就回一命。
正當案例以為已經遠離心血管疾病猝死風險，近日又再度因胸痛發作送至急診，診斷發現為「非ST節段上升急性心肌梗塞」，且比三年前更加嚴重，再次接受心導管手術。
案例不解，3年前心肌梗塞後就已規律服用藥物，並定期追蹤，為何又會再次發生、且更加嚴重。經抽血檢查發現膽固醇數值大大不及格，總膽固醇196 mg/dL、三酸甘油酯135 mg/dL、高密度膽固醇35 mg/dL、低密度膽固醇134 mg/dL。
膽固醇對健康傷害非立即性，日久恐釀重大危害不可小覷！
陳玠宇醫師提醒，膽固醇對健康所造成的危害，雖然不是立即性的，但長年累月下血管提早老化、硬化、狹窄，就會使得相關併發症出現，甚至造成心肌梗塞、腦中風、死亡等。膽固醇及相關風險因子控制相當重要，遠離心血管疾病風險，不可單靠藥物控制，飲食、運動、生活各方面都應時時關注。
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