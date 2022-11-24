看好60歲潛力股！觀光局打造樂齡旅遊新品牌

因應全球人口快速高齡化趨勢，看好60歲以上樂齡族旅遊潛力，交通部觀光局23日於松菸文創園區5號倉庫舉辦「打造樂齡旅遊新品牌 推動凰金觀光新未來」宣傳記者會暨成果發表會。現場除了展現凰金樂齡旅遊示範遊程特色，並邀請親身體驗凰金樂齡示範遊程的影后「國民阿嬷」陳淑芳、藝人張月麗及知名廣播主持人蘭萱對話，暢談分享她們參加凰金樂齡旅遊體驗感受，同時觀光相關產業也現身力挺，顯示大家都共同關注這片樂齡旅遊新藍海，亦期盼開拓樂齡市場客源，創造樂齡旅遊商機。
記者黃仁杰／台北報導
交通部觀光局說明，為推動樂齡旅遊市場，首度打造「凰金（Golden Year）」為樂齡旅遊行銷品牌，並已於8月24日舉辦「2022凰金樂齡旅遊論壇」，集合產官學人士，探討如何協助觀光業者針對不同市場旅客開發具創意的樂齡旅遊商品，鼓勵樂齡者疫後出遊及吸引國外樂齡旅客來臺旅遊，展示對樂齡旅遊再升級的期許；今年觀光局設計規劃的八條樂齡旅遊示範行程，精選適合推廣樂齡主題旅遊觀光元素，包含生態、文化、樂活等3大主題，及結合「國際魅力景區」，持續精進優化及整合行銷，並舉辦３次樂齡旅遊示範團考察體驗，邀請多位名人、媒體、部落客和KOL共同參團體驗，頗受好評。
人生閱歷豐富的陳淑芳堪稱樂齡旅遊「最佳女主角」，她分享自己搭藍皮解憂號主題的凰金樂齡遊程，表示搭火車慢遊是極佳樂齡旅遊選擇，大讚台灣風光秀麗，料理美味。反觀現在的旅遊心境和以前年輕完全不同，有更多新的學習體驗，而且台灣這麼美！不必一定要出國。她也期待未來有更多機會慢遊慢玩，飽覽台灣風光。
曾當過空姐，喜歡到處旅遊，出國經驗豐富的張月麗則表示，台灣非常適合深度旅遊探索，她分享自己搭乘花蓮賞鯨船以及走訪吉安鄉客家藝術村感受到吉安鄉鄉親的熱情，以及在花蓮鄉野間品嚐親手摘野菜、撿雞蛋做成料理的感動，滿滿的生態樂活趣味，期待有更多國外旅客也能來體驗凰金樂齡遊程。
觀光局表示，活動現場可欣賞樂齡樂團表演、名人陳淑芳和張月麗將帶領民眾服裝走秀，示範展現樂齡族最美的姿儀，同時舉辦樂齡旅遊講座，由專家分享樂齡旅遊經驗。此外，現場並設置許多攤位，只要至指定攤位享受體驗並集滿點數，就可獲得精美小禮物。另外還有抽獎活動，凡於現場與「凰金」拍照打卡分享，就有機會抽中藍皮環島雙人遊等多項旅遊好禮，歡迎民眾前往互動分享。