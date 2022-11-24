時來運轉！陳時中大雨車掃　鄭運鵬與17綠委現身盼雙贏

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陳建仁表示，感謝民進黨團立委們來打氣、加持，最後一哩路了，相信會很快迎向最後勝利。自己祝福鄭運鵬、陳時中都能高票當選，自己與團隊要用有愛化解彼此之間的仇恨；用團結化解分裂；用光明取代黑暗，有黨團加持，就有信心贏得最後勝利，希望大家支持鄭運鵬、陳時中。
柯建銘說，風雨故人來、風雨黨團來，選舉到現在，實在看不下去。陳時中是40年來的老朋友，過去都是牙科出身，他是專業、認真、誠懇、穩健，而且非常有愛心的人；陳時中是所有衛福部長中，任內通過最多法案的，由他掌管台北市游刃有餘，民進黨團是靠山，期許陳時中為了國家、首都努力。
柯建銘也說，鄭運鵬在立法院永遠在第一線，大家攜手走過疫情最艱難的時光，有濃烈的感情。 自己代表民進黨團講公道話，這次選舉蔣萬安、黃珊珊把抗疫英雄抹黑，呼籲台北市民理性選擇，2天後讓陳時中光榮當選，12月25日大家一起光榮參加陳時中、鄭運鵬的就職典禮。
鄭運鵬說，過去幾年不管擔任立委，或是幹事長，都跟陳時中一同並肩作戰，度過了前瞻預算、防疫紓困條例、美豬公投大戰、疫苗抹黑等，還有很多法案的折衝跟協調。「我眼中陳時中是正直、誠懇、理性、有耐心，但這樣還是遇到國民黨杯葛，實在有苦難言。
鄭運鵬說，台北是首都，首都的市長不能像蔣萬安遇到困難就愣住，今天自己以黨團成員身分替陳時中加油；他說，2周前陳時中也到桃園一起掃街，見識了桃園人對他的肯定，這樣的熱情相信也會在台北發生，「台北桃園時來運轉，陳時中來、運轉順暢，台北桃園大進步」。
鄭運鵬也提到，自己與陳時中共同推出首都圈1200月票，1200也是時鐘準點的意思，象徵大眾運輸要準點，讓大家通勤通通1200吃到飽。這樣的政見要落實，需要整合、魄力、承擔，希望大家票投陳時中、鄭運鵬，「我們會肩負這樣的責任」。
陳時中說，過去跟鄭運鵬合作無間，柯建銘也指導很多，讓整個施政效率大幅提升。台北、桃園未來要一起讓首都圈經濟體規模變大變好，進而讓整個北北基桃共好。今天各位冒雨前來，讓人很感動，「我絕對不會讓大家失望，我努力去選、一定會贏，贏了我也一定會做好，未來還請大家多多指教」。