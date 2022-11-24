天冷必吃！全台10大薑母鴨排行　「冠軍」湯頭越滾越好喝

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講到薑母鴨絕對先想到「霸味薑母鴨」！從新北三重發跡、目前在全台擁有多間分店，主打碳燒悶燉而成、無辛辣酒味，大人小孩都能進補，網路評價大讚：「湯頭越滾越好喝，麵線也很美味」、「薑母鴨、燙鴨心、鴨肝及鴨肉丸都不錯吃」。每逢冬季都會吸引許多老饕聞香而來，今年還首度推出霸味啤酒，紅色瓶身印上薑母鴨圖案，讓網友笑稱「看起來感覺有鴨味」。
No.2 帝王食補薑母鴨
帝王食補也是每逢立冬後必吃的美食之一，成為許多消費者的心頭好：「湯頭酒味十分的厚重，香味撲鼻，如果希望淡些可以請店員稍後補湯」、「天氣一冷就要來吃的店，好吃美味、CP值高」。官方釋出品嘗小撇步，上菜時先吃煮熟鍋料，10分鐘後再吃鴨肉，15分鐘後放入高麗菜及菇類等蔬菜收尾。
No.3 阿和師薑母鴨
「人客一口湯，師傅千配方」，人氣名店阿和師薑母鴨為了讓顧客喝到真材實料、口感溫潤的薑母鴨，在湯頭加入多種中藥材，加上整潔明亮的用餐環境，成為呷好逗相報的口碑店家，網友推薦：「口感圓潤，中藥湯頭非常重口味型，加入菜頭、玉米、高麗菜等，不用沾醬也很好吃」、「鴨肉的肉多但骨頭不多，煮軟後很好吃，蛤蜊大顆又鮮甜，推薦」。
No.4 漢王薑母鴨
想邊吃薑母鴨邊拍網美照也不是問題！在新竹廣設分店的漢王薑母鴨是當地人氣餐廳，其中新竹林森店更顛覆傳統既定印象，店舖裝潢採用清水模設計，這裡的手工麵線加入一匙油蔥醬，稍微拌勻就能吃到Q彈的麵條口感，小火燉煮的薑母鴨加入花枝滑、鴨腱、鴨腸，尬上鹹香豆腐乳沾醬，更是把美食昇華到另外一個層次。
No.5 皇茗現宰碳燒薑母鴨
每鍋都是採用木炭爐火製作，裡面的薑母鴨因為保留鴨皮，所以在品嘗薑母鴨時，除了可以喝到清甜美味的湯頭，將鴨肉放入口中，還能一次吃到Q彈的鴨皮與軟嫩的鴨肉，必點特殊食材是栗子和老油條，喜歡重口味的人還能搭配超辣辣椒醬。吃過的消費者大推：「一般薑母鴨店該有的都有，份量跟價錢也很合理，個人很推薦鴨肉丸、芋香貢丸跟鮮香菇」、「真的非常好吃，油條酥脆無比，秀珍菇的口感極棒，鴨肉瘦肉肥肉配置得宜，菜跟下水份量很足」。
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