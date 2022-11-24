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天冷必吃！全台10大薑母鴨排行　「冠軍」湯頭越滾越好喝

▲冬天必吃上一鍋薑母鴨，網路調查10大人氣薑母鴨排行，網激推這家湯頭越滾越好喝。（圖／取自雲把拔）
▲冬天必吃上一鍋薑母鴨，網路調查10大人氣薑母鴨排行，網激推這家湯頭越滾越好喝。（圖／取自雲把拔）

記者黃韻文/綜合報導

氣溫溜滑梯，氣象專家李富城指出，下周三將迎來入冬後第一個冷氣團等級的高壓，屆時台北溫度將降到13度以下。冷颼颼的冬天裡，民眾最愛吃燒呼呼的食物暖身，尤其薑母鴨更是冬季暖胃首選。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點全台討論度最高的10大連鎖薑母鴨店，快約朋友吃起來。

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No.1 霸味薑母鴨
講到薑母鴨絕對先想到「霸味薑母鴨」！從新北三重發跡、目前在全台擁有多間分店，主打碳燒悶燉而成、無辛辣酒味，大人小孩都能進補，網路評價大讚：「湯頭越滾越好喝，麵線也很美味」、「薑母鴨、燙鴨心、鴨肝及鴨肉丸都不錯吃」。每逢冬季都會吸引許多老饕聞香而來，今年還首度推出霸味啤酒，紅色瓶身印上薑母鴨圖案，讓網友笑稱「看起來感覺有鴨味」。

▲連酒都包了！霸味薑母鴨推出自有品牌「霸味拉格啤酒」，本土瓶身相當搶眼。（圖／品牌提供）
▲連酒都包了！霸味薑母鴨推出自有品牌「霸味拉格啤酒」，每瓶79元。（圖／品牌提供）
No.2 帝王食補薑母鴨
帝王食補也是每逢立冬後必吃的美食之一，成為許多消費者的心頭好：「湯頭酒味十分的厚重，香味撲鼻，如果希望淡些可以請店員稍後補湯」、「天氣一冷就要來吃的店，好吃美味、CP值高」。官方釋出品嘗小撇步，上菜時先吃煮熟鍋料，10分鐘後再吃鴨肉，15分鐘後放入高麗菜及菇類等蔬菜收尾。

No.3 阿和師薑母鴨
「人客一口湯，師傅千配方」，人氣名店阿和師薑母鴨為了讓顧客喝到真材實料、口感溫潤的薑母鴨，在湯頭加入多種中藥材，加上整潔明亮的用餐環境，成為呷好逗相報的口碑店家，網友推薦：「口感圓潤，中藥湯頭非常重口味型，加入菜頭、玉米、高麗菜等，不用沾醬也很好吃」、「鴨肉的肉多但骨頭不多，煮軟後很好吃，蛤蜊大顆又鮮甜，推薦」。

▲網友推薦阿和薑母鴨口感圓潤，中藥湯頭很適合加入菜頭、玉米、高麗菜熬煮。（圖／取自Google地圖）
▲網友推薦阿和薑母鴨口感圓潤，中藥湯頭很適合加入菜頭、玉米、高麗菜熬煮。（圖／取自Google地圖）
No.4 漢王薑母鴨
想邊吃薑母鴨邊拍網美照也不是問題！在新竹廣設分店的漢王薑母鴨是當地人氣餐廳，其中新竹林森店更顛覆傳統既定印象，店舖裝潢採用清水模設計，這裡的手工麵線加入一匙油蔥醬，稍微拌勻就能吃到Q彈的麵條口感，小火燉煮的薑母鴨加入花枝滑、鴨腱、鴨腸，尬上鹹香豆腐乳沾醬，更是把美食昇華到另外一個層次。

No.5 皇茗現宰碳燒薑母鴨
每鍋都是採用木炭爐火製作，裡面的薑母鴨因為保留鴨皮，所以在品嘗薑母鴨時，除了可以喝到清甜美味的湯頭，將鴨肉放入口中，還能一次吃到Q彈的鴨皮與軟嫩的鴨肉，必點特殊食材是栗子和老油條，喜歡重口味的人還能搭配超辣辣椒醬。吃過的消費者大推：「一般薑母鴨店該有的都有，份量跟價錢也很合理，個人很推薦鴨肉丸、芋香貢丸跟鮮香菇」、「真的非常好吃，油條酥脆無比，秀珍菇的口感極棒，鴨肉瘦肉肥肉配置得宜，菜跟下水份量很足」。

▲全台10大人氣連鎖薑母鴨排行。（圖／網路溫度計提供）
▲全台10大人氣連鎖薑母鴨排行。（圖／網路溫度計提供）
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