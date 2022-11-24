認恩恩案成公民運動 林佳龍喊話新北人：為追求真相投票
距離投票日僅剩2日，民進黨新北市長候選人林佳龍今（24）日清晨在立委張宏陸陪同下，與議員黃俊哲、戴瑋姍、議員候選人山田摩衣、石一佑、黃淑君一同在板橋區站路口拜票，即使雨勢不小且略帶寒意，但市民熱情不減，許多機車騎士、汽車駕駛鳴按喇叭，比出林佳龍1號的手勢表態支持，更有不少市民向林佳龍索取合照，並主動表示「星期六全家人都會出來投票」，讓現場候選人備受鼓舞，期待在後天的投票能夠衝破百萬票，市長、議員一起贏，在新北市重現「綠色執政 品質保證」的榮光。
記者黃宣尹／台北報導
林佳龍受訪時表示，後天就要投票，最後衝刺就是路口拜票和車隊掃街，隨著選戰越來越近，可以明顯感受到支持者的熱情，表態率非常高，只要支持者願意積極出來投票就會贏。這場選戰的目標是衝破百萬票，「新北大翻新」的訴求已經引起廣泛迴響，所以也看到支持者除了自己有動力，大家也都在幫忙拉票。
林佳龍提到，今天上午不只在板橋區站路口拜票，他也非常感謝立委林淑芬自願扮演他的分身，披上林佳龍的彩帶，和議員李倩萍一起頂著雨勢站在蘆洲的路口拜票，就像他創作的競選歌曲《新的新北市》裡提到的「風雨更加愛做陣」，現在大家團結並肩作戰、風雨同行，相信一定能拚出逆轉勝。
近期各領域的精英和網路意見領袖紛紛表態要求新北市長侯友宜公布恩恩案真相，甚至呼籲新北市民拒投侯友宜，要票投林佳龍來還恩恩公道，林佳龍直言，最近恩恩案大家都在爭取真相，也希望能為恩恩討公道，這樣的聲音已經有許多社會人士站出來呼籲，網路上也形成公民運動，如果大家願意為「新北大翻新」而投票，也是為恩恩案真相而投，出來投票就能發揮自己的影響力。
林佳龍也透露，他在自己的臉書上看到很多支持者留言，也有很多支持者當面對他說，「不只有我的一票，我們全家都會去投」、「我家有5票」、「我家有10票」，這些都是民調做不出來的，最後自己與團隊努力衝刺，只要大家堅定出來投票就會贏，一起衝破百萬票，讓新北大翻新。