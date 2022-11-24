屏榮高中服儀管教過頭遭砍獎勵款　教育部：再犯就減招

我是廣告 請繼續往下閱讀
國教署提報到私校諮詢會，指屏榮高中以不當言語及管教方式管理學生服裝儀容，經查證屬實且限期未改善，後續教育部依據私校諮詢會建議，在上週通過扣減屏榮高中獎勵款100萬元，成為全台首間因校規違法而被懲處的學校。
立法院教文會今天邀請潘文忠進行專案報告。黃國書指出，除了屏榮高中，還有很多學校也違反服儀規定，國中從109年的24校，升至111年的145校，不符合服儀規定比例達19.7%；高中則從109年的67校，提升至111年的174校，不符合服儀規定比例達33.8%，比例相當高，但目前教育部似乎沒有裁罰的相關標準與依據。
潘文忠表示，有關學校的服儀規定，是透過學校公開程序，包括師生與家長都參與完成的服儀規範，但學校卻不依照統一規範執行，這是違反教育的，在態度上非常不認同。
潘文忠說，教育部之所以對屏榮高中重罰，就是因為透過程序訂定服儀規定，學校卻不執行，若屏榮高中繼續違規，將採取減招措施；教育部不會一次違規就罰，還會做專案輔導、提醒改善，但他慎重說明，後續學校若一再勸導不聽，私校將扣減獎補助款，公校就直接進入教育人員的相關獎懲規定。
黃國書建議，總要建立制度、訂定明確處罰標準與依據。
范雲則指出，2021年6月國教署說只剩3所學校要修改服儀規範，但今年屏榮高中卻爆出違反規定，且屏榮高中還不是那3所，質疑檢核機制出問題？
國教署長彭富源回應，檢視學校訂定的規定沒問題，是執行面出問題；行文後將立即追蹤改善情況，再無改善，會根據私校法減招，發文後兩週內會再不定期檢視，約在12月中以前知道是否改善。
范雲認為，目前教育部只用「原則」和「注意事項」來督導地方政府和各校不得有黑心校規，位階太低；加上目前相關法源《國民教育法》及《高級中等教育法》都把校規權限放在地方政府，使得教育部無力可施。建議教育部公開違法學校名單，並且將相關規定明文法制化，修進《國教法》和《高中法》內，明定不得違反中央統一規範底線，並設有罰則、查核機制等項目，徹底根除黑心校規。
彭富源回應，將用1個月時間研議後回復。