臺南好還要更好！今年施政獲獎逾千項 為民服務不斷創新
黃偉哲市長上任以來秉持著「沒有最好、只有更好」的理念推動市政工作，市府團隊受中央考核成績優異及國內外獲獎不斷，4年來共獲超過1,230項獎項及考核成績肯定，超過600項首獎及卓越成績。今年度於國內外重要考核中，截至目前為止共獲296獎項，其中2項國際性大獎及46項國內大獎，獲獎數年年提升。行政院剛剛公布「第5屆政府服務獎」臺南市有3機關獲獎，全國第1。臺南不只硬體建設越來越優質，在為民服務方面也是不斷創新，黃市長與市府團隊將繼續為臺南打拼。
生活中心/綜合報導
臺南具有歷史悠久珍貴的文化資產，城市如何兼顧古蹟文化保存與景觀建築設計或城鄉風貌，都是市政建設的挑戰。如水交社文化園區，以原貌保存原則修復，保留眷村歷史痕跡，先後獲2020第8屆「臺灣景觀大獎」傑出獎、2021「國家卓越建設獎」及「全球卓越建設獎」殊榮，展現市府團隊施政績效。素有建築界奧斯卡獎的「建築園冶獎」2022年臺南市臺南市公部門共有16案榮獲獎項殊榮； 2022「國家卓越建設獎」市府整體團隊獲36項大獎，全國第1。另外「2021致敬城鄉魅力大賞」獲獎數量全國第1，黃市長帶領團隊在臺南市對於公共建設、公共工程持續努力，將臺南打造成一個宜居的城市。
城市公衛建設在城市治理的重中之重，黃偉哲市長認為污水處理是都市進步與民眾生活品質提升之要件，為處理河川水質問題，積極推動增設「仁德區污水下道系統第二期分支管網及用戶接管工程」及「虎尾寮污水下道系統管線工程」，獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎及最佳施工品質類金質獎，且今年虎尾寮水資源回收中心、柳營水資源回收中心及仁德水資源回收中心等計畫評鑑，均獲得優秀成績，使臺南永續宜居更進一步。
臺南的生活品質及各項條件越來越好，永續環境施政評比全國第一。臺南市教育政策滿意度六都第一、防疫政策評比六都第一、觀光業與住宿率是全國第一，也因為有這些優異的成績，市民的城市光榮感也是六都第一 。
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