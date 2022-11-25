巷仔內／金控加速三代接班　這些繼承者面臨的挑戰更大

我是廣告 請繼續往下閱讀
國泰小王子蔡宗翰歷練完整 帶領數位轉型
談起「金三代」接班之路，當然不能不提國泰蔡家小王子蔡宗翰。他與父親國泰金董事長蔡宏圖一樣也是哈佛人，在台灣念完美國學校8年級，即赴美求學，在美國取得法學博士，並先後在建設、壽險、銀行部門歷練，是國泰蔡家第三代中唯一完整歷練者，也與父親同樣在29歲進入國泰人壽董事會，在擔任董事那幾年更主動出擊、活化資產有成，包括將商辦改建成商旅、投資商業開發、成立物流園區等，頗受外界肯定。
2016年6月，蔡宗翰更升任國泰世華銀行副董事長，主導銀行消金及集團金融科技發展，除爭奪信用卡的市占率之外，更積極推動國泰世華銀行轉型，對數位化、行動支付、Fintech著墨甚深，也繳出亮眼成績單，包括在2013年主導搶下美式大賣場好市多COSTCO聯名卡，2016年更續拿下台塑、長榮航空等聯名卡發卡權，亦征戰各大零售通路，從 ATM 前進全家便利商店、全聯，到獨家取得7-ELEVEN 收單業務和刷卡權，更成中信銀強勁對象，雙方在「發卡王」及「刷卡王」更是競爭激烈。
即便現在傳出國泰世華銀失去好市多聯名卡發行權，但市場認為國泰世華銀發卡10年期間已達到原先預期效益，畢境銀行想拿百貨販量聯名卡發行權，真正目的就是想獲取會員消費的外溢效應，藉此衍生存放款、保險、產險、買基金、財富管理等服務。如今隨著客戶對數位金融服務的需求更加旺盛，已擁超過630萬名數位用戶的國泰世華銀行重心全部放在數位品牌整併工程，未來將以CUBE App平台作為數位金融服務的主力入口。
新光大公主轉戰政壇 二公主接掌金控總座
除蔡宗翰站上第一線督軍作戰，並有一番作為之外，新光吳家大公主吳欣盈及二公主吳欣儒也早已進入新光金任職。其中大公主吳欣盈為美國衛斯理國家發展及藝術史雙學位、英國倫敦政經學院MBA畢業 ，從2002年擔任父親新光金董事長吳東進辦公室特別助理做起，在新光金歷練超過13年。
只是，前幾年因陷入與李紀珠的雙姝戰爭，後來為了新光金永續發展，在2017年的董事改選時，吳欣盈退出董事會，如今從政，成為民眾黨不分區立委。雖然當初她退出新光金董事會，但仍擔任新光人壽副總經理，積極對內強化企業經營體質，並負責新壽的海外布局，強化國際視野，也推動業務員改革、組織再造計畫，引進顧問公司的徵才模式，並持續關注退休保障、長照銀髮經濟等壽險議題。
不過，在2020年夏天，因新光金創辦人吳東進決定要退居幕後，二公主吳欣儒接下了父親賦予重任，坐上原本在新光金懸缺2年的金控總經理職務，也成為最年輕的金控女總經理。而對於她的接班，一般認為，吳欣儒相對穩重沉著，會以大局為重，為人隨和，在新光人的眼中，在美國柏克萊今生化系的她，有著科學家清晰邏輯，也具有慈善家柔軟身段。
其實，唸完柏克萊的吳欣儒，先回來工作累積經驗後，又到哥倫比亞大學攻讀企管碩士，畢業後更爭取到紐約花旗銀行工作的機會，並外派到香港，之後才回台成為父親得力助手，主要負責新光銀行業務，無論信用卡專案、行動支付、財富管理，都著力很深，尤其隨著數位化時代來臨，吳欣儒更帶領新光銀行啟動一系列的數位化革命， 也參股純網銀將來銀行。
另一個受矚目的則是中信辜家，雖然辜大少辜仲諒等官司纏身，更因而喪失經理人資格，也打亂了父親辜濂松布局多年的中信金接班計畫，不過，他也沒忘了為兒子接班鋪路。現年27歲的辜仲諒長子辜昱銓，早在2019年初在美國念完大學後就回台，並進入中信金旗下台灣人壽投資處，在中信體系內工作，只是日前中信金公告辜昱銓將出任中信金旗下中信創投與台彩兩公司的董事，並自10月28日、11月1日生效，市場同樣解讀也是在為日後中信金接班之路布局。
富邦蔡家兄弟 第三代都已進入人壽、產險董事會
至於擁有富邦金、台灣大哥大的富邦集團，蔡明忠和蔡明興兄弟2人股權相當，管理權也各據一塊，近年來，富邦金第三代接班進度也成市場關注焦點，包括蔡明興長子蔡承儒及蔡明忠長子蔡承道都已進入集團歷練，為接班做準備。畢業於美國賓州大學華頓商學院的蔡承儒，原本在紐約摩根大通證券任職，據說是被爺爺富邦集團創辦人蔡萬才召回台灣開始接班訓練，2014年進入富邦人壽，跟在富邦金控投資長林福星身邊擔任特助，也跟著父親蔡明興參與投資案決策會議。
2014年下半年，台灣大籃球隊併入富邦金控旗下富邦育樂，蔡明興任命蔡承儒接掌總經理，2016年還操盤買下富邦悍將，但蔡承儒不只接掌富邦育樂，也同時負責FinTech金融科技轉型創新重任，擔任富邦金創新科技辦公室總召，目前蔡承儒為富邦金副總經理，同時也是投資管理總處副總處長。不過，富邦金日前公告蔡承儒接替鄭本源，出任富邦人壽的法人董事代表，同時也接替鄭本源，成為富邦投信的監察人，進一步深化金融相關歷練。
至於蔡明忠長子蔡承道，退伍後從基層開始磨練，陸續在海外的顧問公司、騰訊工作，還去美國華頓商學院深造，補強金融專業與人脈，回來後一開始就進入金控內學習，先在金控、銀行、產險部門歷練，目前除是富邦金控創新科技處副處長，也進入富邦產險擔任董事，亦被認為是跟隨老爸蔡明忠腳步意味濃厚，因為蔡明忠董在37歲就擔任了富邦產險董事長。
只是，隨著金控家族加速第三代接班，尤其這些繼承者們都相繼進入「而立」、「不惑」之年，接班是遲早的事，只是相較父執輩接手時的時空環境早已大不同，尤其面對的競爭對手已不只有金融同業，還有來自科技產業，加上金融市場包括股匯債市變化波動更加劇烈，面對市場干擾因素也更多，如果接班還是墨守成規，恐怕只能在後面追趕同業，甚至被淘汰。
也因此，這些金控王子、公主們接班壓力絕不比父親那輩接班輕鬆，相對承受壓力只會更大，尤其前所未有的新冠疫情爆發後，影響全球包括市場、產業結構及民眾的生活方式，在美國打壓高通膨激烈升息及地緣政治等影響，造成股匯債市震盪，國內保險業尤其人壽因金融資產未實現損失，面臨淨值保衛戰，產險業更被龐大防疫險理賠壓垮，同樣面臨淨值及生存保衛戰，即便是金控獲利王的富邦集團董事長蔡明忠都坦言，這次發生防疫險理賠風暴，富邦產險沒有做好風險管理工作，對不起父親蔡萬才，也顯見接班之路並不是那麼輕鬆，所背負的壓力不可言喻。