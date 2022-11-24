MUJI體驗季推12大服務！門市免費喝咖啡　幫穿搭還送襪子

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📍2、「冬日造型相談會」：服飾造型顧問會分享冬日配件的造型秘訣，針對顧客穿著場合給予穿搭建議。活動期間報名參加，可獲得飲品1杯、穿搭雜誌1冊及限定直角襪1雙。
📍3、「香氛精油沐浴泡澡球DIY體驗會」：透過現場教學可瞭解香氛精油特色、調香技巧，以及手作精油沐浴泡澡球。
📍4、「聖誕熱紅酒體驗講座」：分享熱紅酒的香料特色及使用方式，一同品嘗溫暖的聖誕熱紅酒。
📍5、「聖誕松果小樹DIY體驗會」：用雪松、乾燥果實親手做出聖誕小樹，除了可擺放家中作為節慶點綴，也能送給親友。
📍6、「新春注連繩DIY體驗會」：注連繩是日本過年時的裝飾品，通常是掛在玄關處，做為趨吉避凶的界限與象徵。現場可體驗注連繩的製作過程，由根根稻草編製並結合花卉藝術。
📍7、「圍巾暖心術展演活動」：藉由服飾造型顧問的圍巾示範教學，提供更豐富的圍巾搭配方式，並提供圍巾暖心術小冊1本。
📍8、「暖心飲品熱紅酒試飲會」：體驗服務顧問會在門市現場製作並說明香料熱紅酒的烹煮方式，邀請顧客品嘗。
📍9、「年末節慶風格佈置講座」：家具配置顧問分享如何運用軟性的佈置技巧，營造充滿愉悅、節慶氛圍的居家空間。
📍10、「刺繡工房體驗」：在指定門市選定聖誕節限定圖樣，可用優惠價格為喜愛的布製品留下專屬印記。
📍11、「免費蓋印體驗」：19間門市會提供體驗祭限定的「臉」樣式圖章，並提供限量明信片，讓顧客發揮創意與手作心意，享受創作樂趣。
📍12、「玻璃工坊體驗」：活動期間報名體驗吹製玻璃杯課程，可免費領取混一色服務一次，製作獨一無二的玻璃製品。
🟡體驗祭活動網頁（點我看門市及活動時間）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！