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MUJI體驗季推12大服務！門市免費喝咖啡　幫穿搭還送襪子

▲MUJI無印良品體驗季來了，12月1日起連續25天再度展開，期間到指定門市可免費兌換任意飲品一杯。（圖／業者提供）
▲MUJI無印良品體驗季來了，12月1日起連續25天再度展開，期間到指定門市可免費兌換任意飲品一杯。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

廣受好評的MUJI無印良品「體驗祭」，將於12月1日至12月25日期間舉辦第三屆，連續25天再度展開，讓門市不只是購物場所，也能透過12大服務體驗生活中的樂趣，像是到指定門市免費喝咖啡、幫顧客建議穿搭還送襪子，《NOWnews》整理12大活動亮點一次看。

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📍1、「咖啡飲品限定兌換」：每日限定時段在指定門市，憑MUJI passport手機APP可免費兌換任意飲品1杯，每人每日限領取1杯，每日限量30杯。

📍2、「冬日造型相談會」：服飾造型顧問會分享冬日配件的造型秘訣，針對顧客穿著場合給予穿搭建議。活動期間報名參加，可獲得飲品1杯、穿搭雜誌1冊及限定直角襪1雙。

📍3、「香氛精油沐浴泡澡球DIY體驗會」：透過現場教學可瞭解香氛精油特色、調香技巧，以及手作精油沐浴泡澡球。

📍4、「聖誕熱紅酒體驗講座」：分享熱紅酒的香料特色及使用方式，一同品嘗溫暖的聖誕熱紅酒。

▲「聖誕熱紅酒體驗講座」分享如何方便做出熱紅酒。（圖／MUJI提供）
▲「聖誕熱紅酒體驗講座」分享如何方便做出熱紅酒。（圖／MUJI提供）
📍5、「聖誕松果小樹DIY體驗會」：用雪松、乾燥果實親手做出聖誕小樹，除了可擺放家中作為節慶點綴，也能送給親友。

📍6、「新春注連繩DIY體驗會」：注連繩是日本過年時的裝飾品，通常是掛在玄關處，做為趨吉避凶的界限與象徵。現場可體驗注連繩的製作過程，由根根稻草編製並結合花卉藝術。

📍7、「圍巾暖心術展演活動」：藉由服飾造型顧問的圍巾示範教學，提供更豐富的圍巾搭配方式，並提供圍巾暖心術小冊1本。

📍8、「暖心飲品熱紅酒試飲會」：體驗服務顧問會在門市現場製作並說明香料熱紅酒的烹煮方式，邀請顧客品嘗。

📍9、「年末節慶風格佈置講座」：家具配置顧問分享如何運用軟性的佈置技巧，營造充滿愉悅、節慶氛圍的居家空間。

📍10、「刺繡工房體驗」：在指定門市選定聖誕節限定圖樣，可用優惠價格為喜愛的布製品留下專屬印記。

📍11、「免費蓋印體驗」：19間門市會提供體驗祭限定的「臉」樣式圖章，並提供限量明信片，讓顧客發揮創意與手作心意，享受創作樂趣。

📍12、「玻璃工坊體驗」：活動期間報名體驗吹製玻璃杯課程，可免費領取混一色服務一次，製作獨一無二的玻璃製品。

🟡體驗祭活動網頁（點我看門市及活動時間）

▲全台19間門市提供體驗祭限定的「臉」樣式圖章。（圖／MUJI提供）
▲全台19間門市提供體驗祭限定的「臉」樣式圖章。（圖／MUJI提供）
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