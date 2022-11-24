大馬政壇不死鳥！安華顛簸政治路　與馬哈迪糾纏一輩子

我是廣告 請繼續往下閱讀
但安華的從政之路，成也馬哈迪、敗也馬哈迪，兩人在征途上相互糾纏了一輩子。曾經，安華和馬哈迪「情同父子」。他在1982年獲馬哈迪邀請加入巫統，之後的16年在政壇平步青雲，曾任文化、青年及體育部長、農業部長、教育部長、財政部長等政府要職，並官拜副首相。他被視為馬哈迪的接班人，1997年馬哈迪休假時，曾委任安華為代首相，顯見他對安華的信任與看重，安華也被西方國家看好是「未來最重要的亞洲領袖之一」。可以說，安華當時距離首相大位僅一步之遙。
但誰也想不到，亞洲金融風暴不僅衝擊了經濟，也重創馬哈迪與安華的關係。1997年金融危機時，安華是大馬副首相及財政部長，當時他提出一系列緊縮政策，削減政府開支18%，並且要求部長減薪和展延大型計劃。然而，大型計劃是馬哈迪執政的基石，馬哈迪直接否決了安華的提議，此舉被視為兩人走向不合的開始。兩人的關係在1998年正式破裂，當年9月1日馬哈迪公開要求安華辭職，但辭職信遭安華撕毀，當天安華所有政府職務遭到拔除，9月3日被開除巫統黨籍，9月20日安華被以雞姦、貪污等多項罪名遭到逮捕。1999年4月，安華因雞姦罪被判坐牢9年，同年6月瀆職罪名成立，被判6年監禁。
2004年安華出獄，2008年以反對黨領袖之姿重返政壇，但命運之神再度捉弄了安華。2008年7月，安華前助理賽夫稱遭安華雞姦，即使安華一再否認，但上訴後，2015年仍遭法院判決有罪，需立刻入獄五年。對此，國際人權觀察組織表示：「這場審判單純只是為了把安華逐出政壇，這是馬來西亞司法史上黑暗的一天。」當時的安華已67歲，入獄5年等於是宣告他的政治生命告終。
但安華果然是政壇不死鳥，2017年仍在服刑的他成為希望聯盟實質領袖，他的宿敵馬哈迪也加入希盟，兩人再度成為盟友，隔年希盟在大選獲勝，安華隨後獲得特赦，馬哈迪承諾只做兩年首相，就會把位子交棒給安華。不過，兩年後馬哈迪食言了，他突然退出希盟，並明確表態不會支持安華擔任首相，馬哈迪的出走導致政府垮台，安華的首相夢再度破碎。
2022年大選，安華帶領希望聯盟打出漂亮的一仗，外界認為，這是安華拜相最後一役，也是安華第3次鎖定首相大位，前兩次都因馬哈迪背刺失敗，這次安華勢在必得，畢竟他已75歲。在馬來西亞選民結構改變、年輕人意識抬頭的情況下，年紀已長的安華帶領希盟的時間不會太長。這次，安華不願退讓，選後他一再對媒體強調：「我是唯一首相人選。」從46歲擔任副首相，到75歲登上首相大位，這條路安華走了快30年，未來大馬是否能在安華首相的領導下，外界拭目以待。