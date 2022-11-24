企業彈性上下班有優勢！7成2勞工偏好自訂工時

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而1111人力銀行「2022幸福企業金獎」的企業中不少提供彈性工時的幸福企業，包括科技業的ASML（艾司摩爾）鼓勵員工在工作與生活中取得平衡，公司提供彈性工時以及每週一天居家上班等措施；美光科技則是讓員工每周可以有兩天的彈性工作時間，可以自由選擇上班的時間及地點；中華電信則是提供員工多元彈性工時機制，有別於傳統工作時間，在每日總工時不變之基礎下，員工可以選擇每日8到9點之間的時間上班，並視員工需求彈性調整提早或延後其工作時間。
1111人力銀行總經理張篆楷分析，企業提供彈性上班時間有其正面效益，包括增強員工工作的自主性，能強化員工對企業的歸屬感，進而促進企業整體生產力；員工與僱主互相信任，企業管理越人性化，員工對企業的忠誠度越高，能提高員工久任的意願；有助雇主品牌形象，提供優質福利可強化幸福企業的形象，有利於招募人才。
張篆楷表示，根據1111資料庫顯示，統計今年10月份有高達65萬個工作機會，相較於三年前疫情前的54萬個工作機會，足足成長了20%，疫後人才需求回溫，求職市場也會跟著產業的振興一起活絡。張篆楷提醒在整體大缺工的環境下，雇主唯有提供良好且符合員工需求之福利，才可能吸引人才駐足。