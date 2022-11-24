乘載愛心照護身障朋友　中市名人獅子會捐贈復康巴士

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吳淑芳表示，名人獅子會以民間團體的力量，為地方貢獻有意義、具紀念價值的行動，經北屯區議員賴順仁和社會局溝通後，得知市府今年汰舊換新多台復康巴士，急需補足復康巴士的量能，才能提供給身障人士及使用輪椅的長者們，最即時便利的需求，因此名人獅子會決定捐贈兩台復康巴士，協助市政府的同時，也幫忙了兒童和老年人們，僅短短兩週的時間，便湊足了捐贈復康巴士的款項，展現了獅友們的行動力及溫暖的愛心。
名人獅子會創會長魏雲菱說，名人獅子會一直都很關心及照顧弱勢團體，聽聞市府社會局汰換復康巴士交通車，秉持「取之於社會，用之於社會」的信念，嘉惠行動不便的弱勢團體使用，確保行的安全照護與關懷，為社會公益略盡棉薄之力，來落實獅子會的地方精神，盡心盡力照顧在地弱勢，並以拋磚引玉的方式，將愛散播到每個需要的角落，展現來自各界的溫暖善舉，幫助更多需要的人。
彭懷真說，台中市目前約有13萬多名身心障礙者，276輛復康巴士平均一年出動超過80萬趟次，服務將近5萬多位身心障礙者。每輛復康巴士皆被賦予重要使命，載送身障朋友安全到達目的地，由於復康巴士平均使用年限為10年，社會局陸續汰換老舊復康巴士，以保障使用民眾乘車安全。台中市復康巴士多數由民間企業、團體及市民個人捐贈，歡迎更多社會大眾投入公益，共同為身障服務努力。