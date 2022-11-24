一日限定！全家玉米濃湯霜淇淋買1送1　大杯拿鐵23元開喝

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霜淇淋、咖啡優惠先筆記！11月26日選舉當天限定，記得要投票之外，也要把握Fami!ce全家霜淇淋快閃買一送一，吃吃看吸引網友熱烈討論的玉米濃湯新口味。此外，11月25日至11月27日限時三天，APP隨買跨店取祭出燕麥奶拿鐵2杯99元，每位會員限購2組，可兌換至明年1月31日。
📍優惠2：大杯美式最低23元
11月25日至11月27日限時三天登場的「康康5」本周有大杯經典美式2杯55元，若搭配自備杯折5元優惠，折幅相當於買一送一，單杯最低23元開喝，且開放線上無期限寄杯、冰熱互換，同品項庫存寄杯上限10杯，另有私品茶大杯濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元，抹茶控們不可錯過。買一送一商品則有怡漾鹼性離子水、浪味先餅乾、天然谷纖穀派燕麥棒。
📍優惠3：FMC商品買1送1
全盈+PAY專屬優惠再加碼，11月25日至11月27日使用全盈+PAY支付，享自有品牌FMC眾多商品同品項買一送一，包含天然礦泉水610ml、水沏玄米茶450ml、旅行包柔紙巾與保健品系列，另有野菜生活100%蘋果綜合蔬果汁3罐87元，APP隨買跨店取上部份商品同步開跑優惠。
📍優惠4：SAKImoto三眼怪爆米花桶開賣
全家推出SAKImoto玩具總動員三眼怪爆米花桶，生吐司造型搭配三眼怪的爆米花桶，可愛配件超級吸睛，一秒變成街上焦點，售價980元，在全家購買加送SAKImoto玉米濃湯爆米花，可整套直接收藏，目前在全家行動購開放預購，11月28日起同步開放實體門市購買與預購取貨。
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