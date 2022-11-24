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一日限定！全家玉米濃湯霜淇淋買1送1　大杯拿鐵23元開喝

▲全家久違的霜淇淋買一送一來了，11月26日選舉當天一日限定，玉米濃湯霜淇淋買一送一。（圖／餓童日記提供）
▲全家久違的霜淇淋買一送一來了，11月26日選舉當天一日限定，玉米濃湯霜淇淋買一送一。（圖／餓童日記提供）

記者黃韻文/綜合報導

明（25）天是一年一度的黑色購物節，緊接著周六又是九合一大選，超商推出超重磅優惠，全家睽違已久的霜淇淋買一送一快閃回歸，11月26日選舉當天限定開吃，且這次還能吃到在網路上引起熱烈討論的「玉米濃湯霜淇淋」，而大杯美式搭配自備杯折5元，平均最低23元開喝，《NOWnews》整理4大好康一次看。

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📍優惠1：霜淇淋買1送1
霜淇淋、咖啡優惠先筆記！11月26日選舉當天限定，記得要投票之外，也要把握Fami!ce全家霜淇淋快閃買一送一，吃吃看吸引網友熱烈討論的玉米濃湯新口味。此外，11月25日至11月27日限時三天，APP隨買跨店取祭出燕麥奶拿鐵2杯99元，每位會員限購2組，可兌換至明年1月31日。

▲ 全家和嵜本SAKImoto Bakery聯名，推出「玉米濃湯霜淇淋」，另有搭配小農牛奶的綜合口味。（圖／記者黃韻文攝）
▲ 全家和嵜本SAKImoto Bakery聯名，推出「玉米濃湯霜淇淋」，另有搭配小農牛奶的綜合口味，選舉日當天不限口味買一送一。（圖／記者黃韻文攝）
📍優惠2：大杯美式最低23元
11月25日至11月27日限時三天登場的「康康5」本周有大杯經典美式2杯55元，若搭配自備杯折5元優惠，折幅相當於買一送一，單杯最低23元開喝，且開放線上無期限寄杯、冰熱互換，同品項庫存寄杯上限10杯，另有私品茶大杯濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元，抹茶控們不可錯過。買一送一商品則有怡漾鹼性離子水、浪味先餅乾、天然谷纖穀派燕麥棒。

▲「康康5」自11月25日至11月27日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自11月25日至11月27日登場。（圖／全家提供）
📍優惠3：FMC商品買1送1
全盈+PAY專屬優惠再加碼，11月25日至11月27日使用全盈+PAY支付，享自有品牌FMC眾多商品同品項買一送一，包含天然礦泉水610ml、水沏玄米茶450ml、旅行包柔紙巾與保健品系列，另有野菜生活100%蘋果綜合蔬果汁3罐87元，APP隨買跨店取上部份商品同步開跑優惠。

📍優惠4：SAKImoto三眼怪爆米花桶開賣
全家推出SAKImoto玩具總動員三眼怪爆米花桶，生吐司造型搭配三眼怪的爆米花桶，可愛配件超級吸睛，一秒變成街上焦點，售價980元，在全家購買加送SAKImoto玉米濃湯爆米花，可整套直接收藏，目前在全家行動購開放預購，11月28日起同步開放實體門市購買與預購取貨。

▲全家開賣SAKImoto三眼怪爆米花桶，買就送玉米濃湯爆米花。（圖／業者提供）
▲全家開賣SAKImoto三眼怪爆米花桶，買就送玉米濃湯爆米花。（圖／業者提供）
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