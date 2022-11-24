大S汪小菲鬧翻！丁寧2句被讚爆 過來人女星：分手見人品
藝人大S（徐熙媛）和前夫汪小菲離婚一年，近日因男方未能履行離婚協議，欠下超過500萬元的生活費，讓汪小菲、張蘭在微博上大暴走，瘋狂開嗆、爆料；對此，大S昨（23）日也發出6點聲明澄清回擊，雙方隔空交戰宛如八點檔。不過，大S自始自終「不口出惡言」，讓眾多女星有感而發，丁寧2句話被狂讚，何如芸則有感而發「分手見人品」。
娛樂中心／綜合報導
丁寧在臉書表示，「有些人是分手了之後，你才發現他這麼值得你愛。用盡餘生追回來！而有些人是分手後你才發現，早該踢掉他」，讓網友們不禁聯想到大S與汪小菲近日鬧翻一事。而「過來人」女星何如芸則在貼文底下留言，「分手見人品」，目前已有近900人按讚，網友也紛紛表示「好精闢」、「一針見血，真正有底氣的一方從不懼怕孤身一人，也能勇敢再愛不害怕付出」、「其家人的人品，也是很重要」。
女星何如芸也同樣經歷過離婚官司，和大S聘請的律師也是同一位。她昨日也在臉書有感而發，表示「如果可以家庭美滿，誰願意破碎？華人對幸福的定義很狹隘，我們從小都在這樣的觀念裡被制約。一個決定，總是要思前想後，但無論怎麼做，都不算完美」，她接著說，「只能兩權相害取其輕，在絕望中尋勇氣，在需求中割捨。盼望在將來的社會眼光對女性立場能有多一些寬容和理解，說到底，有的選擇和現有的安排都是迫於不得已」。
何如芸也Hashtag「檯面下的讓步當真不足為外人道也」、「無論是和解或是宣戰，都是不堪回首的經過」和「有感而發的昨晚」；她也在留言處透露自己的立場，「勞資雙方總是對立，夫妻分手亦然，各有各的立場，站的角度不同，在乎的糾結點也不相同。我不會說我站哪一方，肯定的是，彼此都有心碎的地方」。
而女星郁方則PO文，「物質沒到位，愛不能缺。時間沒到位，陪伴不能缺。一看就會，一做就廢。結婚是為了得到幸福，離婚也是為了得到幸福，真心祝福大家都幸福」，她也在在文末Hashtag強調「這世上沒有『好處都要撈盡』的婚姻」，並曬出向日葵照片，只見花田中僅有一朵向日葵面向不同地方，她也說「這張圖有亮點，猜猜是什麼？好啦！我的解答是：被討厭的勇氣」，貼文一出，也被網友狂讚「超中肯，箇中滋味自己嚐，外人安靜看著便好」、「秒懂」、「今日金句」。（編輯：郭佩蓉）