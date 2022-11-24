大S豪宅「月噴3萬電費」很貴？專家不意外：根本不算負擔
藝人大S（徐熙媛）與汪小菲離婚風波延燒至今，汪小菲先前被爆出因積欠大S生活費，遭法院強制執行查封在台資產，隨後汪小菲直接在微博秀出帳本反擊，公開豪宅房貸每月高達百萬元，且光是電費每個月竟然就要3萬多元，相當於不少小資族的月薪，高昂的成本引發熱議。大家房屋企劃研究室副理郎美囡解釋，豪宅之所以叫豪宅，除了坪數大外，公設種類多元、面積也大，因此住戶共同分擔電費後，詳細數字仍是相當可觀，不過對於高端買家來說，其實每個月3萬多元理當不會是負擔，更不會因電費影響買氣。
記者張志浩/綜合報導
郎美囡表示，通常豪宅的單戶坪數都達100以上，隔間多、空間又大，無論夏天或冬天，想維持室內舒適的溫度，必定要開啟許多冷氣、電暖爐等設備，基本上家電的電費就比一般住戶多了好幾倍；不過讓電費攀升的關鍵，主要還是在公設，豪宅的公設種類多元，且常要採用挑高方式設計，且幾乎都是大坪數，冷氣、空調的噸數大，電費自然不會便宜到哪去。
而若以大S的豪宅「台北信義」為例，其公設包括7米2挑高豪華門廳、宴會廳、交誼廳、健身房、鋼琴房、KTV多媒體視聽室、圖書室、Lounge Bar、廚藝教室、撞球間、中庭花園，以及500坪大的VIP會館，光是上述區域的電費，住戶分攤下來仍是非常可觀。
房市專家Sway也在臉書指出，電費是民眾買房前容易遺漏的恐怖支出，不僅是豪宅，若建商不肯支付瓦斯接管費，無論冬天還夏天電費都會很恐怖，包括冰箱、暖氣、公共電費、除濕機、電暖爐等都是極度吃電的項目。不過郎美囡也指出，這樣的電費負擔看似龐大，但對於高端買方來說，豪宅就是「買得起才會住」，因此相較於一般市井小民購屋時會考慮電費、公設的費率，一個月管理費通常就超過10萬的豪宅住戶，大多不會在乎電費的問題。