李昇基收到公司誤傳簡訊　才發現做白工18年100億被搬走

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李昇基本月15日跟公司正面槓上，權真英數次對他說出侮辱、威脅言詞，讓李昇基心灰意冷，決定透過法律解決問題，「長期的結緣，如同家人般的Hook娛樂和權真英的信賴已無法持續，經過深思熟慮後，決定透過法律代理人發表聲明」，除了音源費，他和Hook娛樂之間的合約也將一併處理。
李昇基於2004年發行《飛蛾的夢》歌手出道，在「Hook娛樂」旗下18年沒拿到半毛音源收入，公司當時對李昇基說他是「虧損歌手」、「粉絲都不願意買他的專輯」、「李昇基沒人氣了」等，李昇基不疑有他，甚至一度懷疑自己實力，直到近日真相水落石出，他對前輩感嘆說：「看來我也是可以透過音樂賺錢的。」
李昇基2004至2007年發行的專輯，至少賣出10萬張，在當年流行的語音答鈴下載量更是名列前茅；《Dispatch》還公開他2009年至2022年賺取的音源收入為96億韓元（約台幣2.4億元），若加上2004至2009年的銷售，收益至少超過100億韓元以上。
「Hook娛樂」權真英日前發聲明，鄭重向李昇基道歉，她說：「不管事實如何，我很不好意思，一切都是我的問題，都是因為我無良，所以感到羞愧跟抱歉。」權真英表示新聞所說的事情有待釐清，今後將交給律師處理，所以無法表明立場，盼外界能諒解，並保證未來「Hook娛樂」牽涉到的問題，她與公司絕不會逃避，將會負起所有責任，「我和Hook娛樂會盡最大努力，不讓所屬藝人的工作受到影響，也會注意不讓所有人擔心」。