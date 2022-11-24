女星花幾小時賺38萬 1人搭直升機旅遊《獨》玩生存遊戲
日本女星江口德子主演的《獨活女子的守則》播出後深受好評，她受訪透露是在小學立志當演員，不過19歲那年加入劇團演舞台劇是個意外，當時江口德子還拿到38萬日圓（約台幣8.6萬元），讓她大吃一驚。
記者陳雅蘭/綜合報導
《獨活女子的守則》反映出許多日本新世代單身女性的個性與夢想，江口德子在劇中飾演出版社員工五月女惠，下班後不與同事互動，熱衷於「獨活」這件事。該劇2021年播出首季大獲好評，今年春天推出第二季，加起來共20集的內容裡，她無論是一個人小酌、吃大餐、租高級禮車、住高級飯店、吃中華全餐、單獨搭直升機旅行、一人玩生存遊戲等等，看著她自言自語進行「獨活」的過程，意外療癒女性觀眾。
江口德子是在小學時決定要當演員，她日前上節目聊到，國中畢業後為了存錢去東京發展，到冰淇淋、蜂蜜蛋糕、服飾等店打工，19歲那年意外考進劇團，當時帶著身上僅有的2萬日圓出發，後來參加廣告甄選合格後，拿到一筆38萬圓的收入，她笑說：「沒想到才幾個小時就能拿到這麼大一筆！」
《獨活女子的守則》除了江口德子，柄本明、柄本佑、栗山千明、小關裕太等人也有客串，許多常出現在日劇的熟面孔也會一一現身，每集的最後還會介紹當集進行的活動相關資訊。《獨活女子的守則》兩季共20集，可至friDay影音收看。