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《海平線 無盡旅程》特賣75折　與實況主萊斯打造新外觀

▲國產Roguelike《海平線 無盡旅程》祭出秋特賣75折優惠，與實況主萊斯聯手打造角色新外觀。（圖／資料照片）
▲國產Roguelike《海平線 無盡旅程》祭出秋特賣75折優惠，與實況主萊斯聯手打造角色新外觀。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

國產卡牌Roguelike策略遊戲《海平線 無盡旅程Sea Horizon》，首創將代表運氣和機率的骰子元素，結合卡牌裝備的特殊新玩法，玩家將在邁里希恩群島六角形網格地圖中，隨機探索海平線的彼端。《海平線 無盡旅程》將配合STEAM官方秋特賣活動祭出75折優惠（11月22日上午10點至11月29日上午10點（PT太平洋時間），同時更新的最新版本中將釋出與實況主萊斯聯合打造的全新角色外觀。

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七個職業角色＆三個模式　一步步解鎖事件任務

遊戲中玩家可以逐步選擇扮演不同職業角色，包含冒險者 流浪者、探險家、薩滿、祭司、聖騎士、遊俠等七個角色，透過角色故事模式充分來了解職業特色跟背後故事動機，並逐步增加自身可以打倒BOSS的最終實力。

除了角色故事模式，在遊戲後期新增的頭目挑戰模式與多人冒險模式中，頭目挑戰模式新增了神秘的「未知地區」，神秘的頭目將蒞臨邁里希恩群島，並融入大宇集團膾炙人口的經典作品《阿貓阿狗》與《軒轅劍》角色，等候玩家來一一解鎖，揭開神秘的面紗。

▲探索特殊地城，擊退大宇經典遊戲角色。（圖／資料照片）
▲探索特殊地城，擊退大宇經典遊戲角色。（圖／資料照片）


看似隨機實則考驗策略佈局　每次旅程都將獨一無二

為了對抗魔族無盡的侵擾，英雄紛紛向著海平線的彼端！在隨機生成的海洋地圖「邁里希恩群島」中，玩家將隨機遭遇敵人或任務事件，在戰鬥中將依照搭配的裝備來擲摋決定每回合擁有的資源，看似機率大大影響了每回合戰鬥的結果，但若是裝備與卡牌技能配置得宜，依然能大大提高獲勝機率，也讓每場戰鬥更加驚險刺激。

在浩瀚地圖中，每次移動都會依照地形消耗一定的飽食度。研發團隊虛心納入資深玩家建議，各位航海英雄將不再因為沒注意飽食度而餓死於荒島中。飽食度的歸零不再導致遊戲結束，而是改為持續失去生命。

與實況主萊斯聯手打造專屬外觀　把握STEAM限時秋特賣入荷 　

《海平線 無盡旅程》特別與知名Youtuber萊斯（Lice）合作，聯手於遊戲中推出「萊筱詩」擔任祭司一角，融合了萊斯個人形象圖獨特的貓耳朵、眼鏡娘造型，既性感又戰鬥性十足的衝突創新外觀。喜歡的Rogue的玩家，絕對要把握2022年度STEAM秋特賣活動，用75折超低特惠活動入手這款耐玩性十足，可以玩上15–20小時CP值超高的《海平線 無盡旅程》！（秋特賣活動期間：11月22日上午 10 點至11月29日上午10點，PT太平洋時間）。

▲融入大宇集團經典作品《阿貓阿狗》與《軒轅劍》角色。（圖／資料照片）
▲融入大宇集團經典作品《阿貓阿狗》與《軒轅劍》角色。（圖／資料照片）


剁手連結：https://store.steampowered.com/app/1611420/Sea_Horizon/。
《海平線 無盡旅程 Sea Horizon》Steam：https://store.steampowered.com/app/1611420/Sea_Horizon/
《海平線 無盡旅程 Sea Horizon》Trailer：https://youtu.be/QUi5li3TM3o
《海平線 無盡旅程 Sea Horizon》官方推特：https://twitter.com/PlaySeaHorizon

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