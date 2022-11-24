《海平線 無盡旅程》特賣75折　與實況主萊斯打造新外觀

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遊戲中玩家可以逐步選擇扮演不同職業角色，包含冒險者 流浪者、探險家、薩滿、祭司、聖騎士、遊俠等七個角色，透過角色故事模式充分來了解職業特色跟背後故事動機，並逐步增加自身可以打倒BOSS的最終實力。
除了角色故事模式，在遊戲後期新增的頭目挑戰模式與多人冒險模式中，頭目挑戰模式新增了神秘的「未知地區」，神秘的頭目將蒞臨邁里希恩群島，並融入大宇集團膾炙人口的經典作品《阿貓阿狗》與《軒轅劍》角色，等候玩家來一一解鎖，揭開神秘的面紗。
看似隨機實則考驗策略佈局 每次旅程都將獨一無二
為了對抗魔族無盡的侵擾，英雄紛紛向著海平線的彼端！在隨機生成的海洋地圖「邁里希恩群島」中，玩家將隨機遭遇敵人或任務事件，在戰鬥中將依照搭配的裝備來擲摋決定每回合擁有的資源，看似機率大大影響了每回合戰鬥的結果，但若是裝備與卡牌技能配置得宜，依然能大大提高獲勝機率，也讓每場戰鬥更加驚險刺激。
在浩瀚地圖中，每次移動都會依照地形消耗一定的飽食度。研發團隊虛心納入資深玩家建議，各位航海英雄將不再因為沒注意飽食度而餓死於荒島中。飽食度的歸零不再導致遊戲結束，而是改為持續失去生命。
與實況主萊斯聯手打造專屬外觀 把握STEAM限時秋特賣入荷
《海平線 無盡旅程》特別與知名Youtuber萊斯（Lice）合作，聯手於遊戲中推出「萊筱詩」擔任祭司一角，融合了萊斯個人形象圖獨特的貓耳朵、眼鏡娘造型，既性感又戰鬥性十足的衝突創新外觀。喜歡的Rogue的玩家，絕對要把握2022年度STEAM秋特賣活動，用75折超低特惠活動入手這款耐玩性十足，可以玩上15–20小時CP值超高的《海平線 無盡旅程》！（秋特賣活動期間：11月22日上午 10 點至11月29日上午10點，PT太平洋時間）。
剁手連結：https://store.steampowered.com/app/1611420/Sea_Horizon/。
《海平線 無盡旅程 Sea Horizon》Steam：https://store.steampowered.com/app/1611420/Sea_Horizon/
《海平線 無盡旅程 Sea Horizon》Trailer：https://youtu.be/QUi5li3TM3o
《海平線 無盡旅程 Sea Horizon》官方推特：https://twitter.com/PlaySeaHorizon