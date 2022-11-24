陪張善政風雨中掃街　朱立倫：這場選舉是人民做主

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今早的桃園下著大雨，雖然天候不佳，還是有不少民眾舉著小國旗站在路邊幫張善政的車隊家油。朱立倫表示，這場選舉是人民做主，絕對不是民進黨作主，民進黨的傲慢，民進黨的無能，民進黨的鴨霸，民進的奧步已經讓全民反感，尤其這次民進黨可以給全世界做一個奧步大全，大酸「民進黨可以改名民主奧步黨，名不虛傳。」
「全台灣都是綠能你不能」朱立倫指出，民進黨針對藍營候選人出各種奧步，如果要提告，大概全台灣可以告幾百個蔡英文的個案，希望大家不要濫用司法，變成另一種司法奧步。
對於選前最後衝刺，黨中央是否還有輔選政策?朱立倫表示，國民黨是正正當當、實實在在，不管風雨多大，我們就是堅持到底，他呼籲所有愛台灣，保民主的民眾一定出來投票，「讓民進黨知道，什麼叫做民主，就是人民作主，人民選出這些真正有實力，有能力、有經歷的候選人。」
朱立倫說，張善政的條件遠遠超過對手，如果還不投給張善政，那只有一個原因，就是被奧步，被民主奧步才出現的結果。
至於北北基桃預估藍營可拿下幾席？「每一席都有勝選決心，每一席都有勝選的把握」朱立倫表示，現在民進黨各地都有奧步，已經快沒步了，昨天在基隆可以看到滿街的布條，在中南部也是滿街的布條，民進黨執政縣市也是滿街布條，國民黨執政縣市也是滿街布條，全部都是抹黑、抹紅、造謠與惡意攻擊。
針對有媒體報導稱國民黨將在選後進行總統黨內初選，朱立倫駁斥表示「這又是一個民主奧步，這麼沒水準，這麼LOW的一個離間計想要在選前製造困擾」，怒批民進黨搞離間計，又是一種奧步，在背後操縱這種奧步，強調國民黨最後一定團結勝選，團結努力。