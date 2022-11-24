特企／NEXON手遊《文明帝國：大權在握》　11/29正式上市

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NEXON發行本部副本部長表示：「文明系列首款手遊MMOSLG，並有著聯盟單位大規模PVP內容及《文明帝國：大權在握》的獨特之處，除了韓國在亞洲玩家中也深受歡迎。」並提到將玩家的期待與呼應化為力量，為了在遊戲上市能提供玩家最好的遊戲內容，將盡全力準備。
《文明帝國：大權在握》官方網站：https://civrop.nexon.com
Take-Two Interactive Software, Inc.總部位於紐約市。 是為全球消費者提供互動娛樂的領先開發商、出版商和行銷商。 該公司主要通過Rockstar Games、2K、Private Division和Zynga開發和發布產品。 產品目前專為主機遊戲系統、PC和移動設備（包括智能手機和平板電腦）設計，並通過實體零售、數位下載、在線平台和雲端媒體服務。 公司在納斯達克公開交易，代碼為TTWO。
所有商標和版權均為其各自所有者的財產。
2K成立於2005年，為電視遊戲機、個人電腦和移動設備開發和發布互動娛樂，產品包括實體零售和數位下載。 該公司擁有許多才華橫溢的開發工作室，包括Visual Concepts、Firaxis Games、Hangar 13、Cat Daddy Games、31st Union、Cloud Chamber和HB Studios。 2K的產品組合目前包括多個AAA、體育和娛樂品牌，包括全球巨頭NBA® 2K； 著名的BioShock®、Borderlands®、Mafia、Sid Meier's Civilization®和 XCOM®品牌；流行的WWE®2K和WWE®SuperCard特許經營權； 以及廣受好評的PGA TOUR®2K。有關2K及其產品的更多信息，請訪問2k.com和公司的官方社群媒體。