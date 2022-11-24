「一代廟會傳奇」騎重機自摔雙亡！青山宮不捨：天妒英才
雲林縣北港鎮昨（23）日上午9點多，1位31歲陳姓男子騎紅牌重機，後座載著15歲李姓少年友人，經過北港溜冰場前三岔路口，遇上正要左轉的大貨車，重機閃避不及失控自摔，連人帶車捲入大貨車輪下，由於2人均未戴安全帽，遭輾後頭部遭受重創，送醫雙雙宣告不治。而陳男是知名廟宇艋舺青山宮顧問陳柏陽，事發後青山宮野在臉書發文致哀，稱陳柏陽為「ㄧ代廟會傳奇」，不捨天妒英才。
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警方表示，大貨車駕駛為62歲的劉姓男子，當時劉男駕駛大貨車沿155線公路，由北向南行駛在路口處正要左轉，陳男騎重機沿155線公路由南向北直行，由於閃避不及，重機自摔後遭捲入車底，陳男與後座的李姓少年皆未戴安全帽，送醫搶救後雙雙宣告不治。警方指出，經檢測肇事的劉姓司機並未酒駕，詳細車禍原因與肇事責任仍待進一步調查釐清。
據了解，陳柏陽不僅為艋舺青山宮顧問，更活躍於台北各大廟會轎班。青山宮事發後在臉書發文致哀，「感謝本宮顧問 故陳柏陽 君，為青山靈安尊王服務，不捨祢的離世，願隨尊王、媽祖婆修行。ㄧ代廟會傳奇～陳柏陽，謝謝祢」。貼文發出後，底下湧入大批網友留言致哀，祝陳柏陽一路好走。
陳柏陽妻子也在個人臉書上發文表示，「天快塌了，我好愛你，真的好愛好愛你」、「明年說好要辦婚宴呢」、「下輩子再當夫妻」。讓人看了不禁鼻酸。（編輯：倪浩軒）