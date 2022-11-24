疫苗掮客查不查？蔡清祥：「轉知」執法單位

衛福部長薛瑞元日前一句疫苗掮客引發爭議，立法院司法及法制委員會今（24）日邀請法務部、司法院專題報告「如何加強微罪不舉原則運用，節省司法資源？」然而，有3名藍委聚焦「疫苗掮客」發國難財，要求立案偵辦。法務部長蔡清祥表示，會要求權責單位把這陣子的訊息都蒐集，如果有違法，該依法辦理就儘速辦理。
記者潘千詩／台北報導
洪孟楷質詢指出，今天這件事情是衛福部長薛瑞元在公開場合爆料，講說去年有「疫苗掮客」，指證歷歷當台灣鬧疫苗荒時，掮客要求總採購價金30%做訂金，每筆上億元到數千萬，意圖指染老百姓的血汗錢，那代表有人跟他接觸30%，這樣還不用調查嗎？還是法務部認為，薛瑞元講話沒有公信力或只是政治語言？
林思銘表示，薛瑞元的掮客說，是因為掮客沒做成掮客，所以挾怨報復政府，多位立委都質疑，為什麼不將掮客移送檢調偵辦？但薛回說，對方尚未著手實行詐欺，對於薛瑞元的說法，如果只有犯罪嫌疑而沒有提出告發或移送法辦，是否有失職？他要求檢察官立案偵辦，確實了解。
曾銘宗說，既然是掮客，在法律上的地位被定位為詐欺，詐欺罪也罰未遂犯，法務部對這案子的立場是什麼？
蔡清祥表示，只要有違法，一定依法辦理，辦理違法的事情有很多執法機關，各有不同權責跟權限，包括：檢警調政風都可以查證有無不法事實。
曾銘宗問蔡清祥，檢調要不要立案？蔡回答，若有涉及犯罪，當然進一步了解，可以馬上立案、或先行了解後立案，因為檢舉內容是不是真的已經達到犯罪，有不同層次。他請執法機關了解以後，有合乎立案標準，當然就要立案，他會把委員會的意思轉知給執法單位。