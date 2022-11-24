違停遭拖吊！高雄男撕封條喊「叫總統來啦」 下場悲劇了
高雄市三民區九如一路、堯山街口，今（24）日早上8點多，交通大隊發現一輛轎車違停紅線，正在執行拖吊時，駕駛62歲陳姓男子趕來阻止。當時車輛已貼上封條，也已裝設輔助輪上架，但陳男仍持續爭論，要求交通大隊把車子放下來，最後更直接手撕封條，高喊「叫警察來啦！」發現員警一直都在，陳男又改喊「叫總統來啦！」，最終被依妨害公務罪，當場遭員警壓制逮捕，賠了夫人又折兵。
編輯中心/綜合報導
據了解，當時交通大隊執行拖吊工作，完成所有程序正要駛離現場，駕駛陳男此時趕到已然木已成舟，但他仍攔下拖吊車，不斷要求交通大隊將車放下，聲稱自己只是臨停一下下，最後更直接開車門撕掉封條，與交通大隊人員發生口角。
此時剛好有巡邏員警經過，勸說無效後要將陳男依妨礙公務罪帶回派出所，但陳男仍持續抵抗，頻頻掙扎，最終被警方當街壓制在地才乖乖就範。過程中陳男先是大喊「叫媒體來啦！」接著又喊「叫警察來啦！」員警哭笑不得回應我就是警察，陳男又改口大喊「叫總統來啦！」，不過叫誰來都沒用，陳男除了愛車被拖吊要吃罰單外，還被依妨礙公務罪送辦。
警方也再次提醒，被拖吊車輛已貼封條並完成裝設輔助輪駛離後，依法必須將車輛移至拖吊場，民眾須依規定繳納罰鍰再領車，切勿以身試法挑戰公權力，危害執行人員安全。（編輯：倪浩軒）