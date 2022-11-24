新莊公寓惡火釀4傷！縱火男辯「有人叫我放火」遭聲押
新北市新莊區幸福路上一處公寓騎樓，本（11）月18日凌晨3時許發生火警，造成22輛機車被燒毀，波及3棟民宅與4人因此受傷，警消經調查後，初判為人為縱火，循線查出曾有縱火前科的黃姓男子涉重嫌，新莊警分局中港派出所拘提黃嫌到案，今（24）日將其移送新北地檢署並聲請羈押。
編輯中心／綜合報導
全案發生於11月18日凌晨3時許，當時停在公寓騎樓下的一輛機車，因不明原因竄出火舌，接著迅速向四周延燒，短時間內便讓騎樓陷入一片火海，警消獲報後趕到現場將火勢撲滅，燃燒面積約4.5坪，造成6輛機車全毀、4輛半毀、11輛輕微損毀，其中有一名63歲江姓住戶，當時為了移動機車，雙手因此被燙傷，另有3名住戶在逃生時，吸入濃煙身體不適，所幸經預防性送醫後全員皆無大礙，而事發地點的民宅1到3樓也因此被燒毀。
針對起火原因，火調小組經勘驗現場判定為人為縱火，因此擴大調閱分析周邊店家監視器，發現有一名男子在案發前曾逗留現場，疑似手持打火機及飲料杯，點燃潑灑促燃劑，循線追查發現是26歲黃姓男子，曾有縱火前科，中港派出所、偵查隊遂向新北地檢署聲請拘票，並在昨（23）日下午時3時許，在新莊區中安街附近公園，拘提到案。
據指出，黃嫌遭警方逮獲後精神恍惚，疑似有吸毒，向警辯稱當晚睡不好「耳邊有人叫他放火」，因此才將汽油注入鋁箔包空盒，燒毀機車，針對縱火案，全案將依刑法公共危險、毀損、傷害罪嫌移請新北地檢偵辦並聲請羈押。（編輯：林莞茜）
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