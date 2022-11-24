降低誤觸賄選法網！移民署南區事務大隊宣導反賄選

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武淑賢說，新住民關懷網絡會議邀集轄內30多個與新住民工作相關的政府單位、NGO團體與會，會中除講解新住民日常生活常見法令外，並邀請屏東地檢署觀護人組長鄭博介講授常見賄選態樣，希望讓與會夥伴學習反賄知識後，能以淺顯易懂方式，向新住民宣導，避免新住民因不諳法令及文化差異等因素，而誤觸賄選法網。
鄭博介指出，賄選手法及花樣日新月異，除了以往現金買票、招待餐飲旅遊及贈送禮物外，近期更有以勞務取代財物的方式，例如候選人出錢免費幫社區大樓消毒清潔、免費替有投票權人擔任會計、律師、建築顧問，或是無償提供工作機會，另外也常見假藉幫助弱勢家庭的名義，發放慰問金、高價生活用品，以公益名義贈送樂透彩券、刮刮樂等，或免費提供游泳訓練班、遊樂場門票等，以此利益、人情影響投票意願，此種買票偽裝手法，均貼近日常生活所需，容易讓新住民朋友在不知不覺中，成為賄選對象。
武淑賢強調，新住民在台灣生活會遇到的問題十分多元，往往需要跨機關共同協力合作，才能解決新住民需求，為能落實推動新住民照顧輔導措施，屏東縣服務站定期舉辦網絡會議，邀請轄內公、私部門共同參與，希望藉由業務交流及經驗分享，提升網絡夥伴服務品質，建構更完善的服務網。
武淑賢進一步指出，服務站非常重視新住民反賄選宣導，日前也結合屏東縣東港警分局到台灣宥青關懷協會，向偏鄉新住民及其家屬宣導，降低民眾誤觸賄選法網的風險。