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特企／最道地耶誕慶典！耶誕老公公降臨六福村

▲全台最道地耶誕氛圍慶典，耶誕老公公降臨六福村囉！（圖／六福村提供）
▲全台最道地耶誕氛圍慶典，耶誕老公公降臨六福村囉！（圖／六福村提供）

本報訊

叮叮噹、叮叮噹，聽見冬季的幸福鈴聲響起，耶誕老公公再度搭上北極特快車，準備參加六福村飄雪《童話耶誕》派對！從北國遠道而來的耶誕老公公，特別將歐洲童話世界搬進六福村，園區裡包含耶誕樹、耶誕小屋等裝置皆融入繽紛糖果風元素，讓所有前來的遊客感受濃濃耶誕儀式感;從12月1日起至2023年1月2日，除了可以欣賞全台最大耶誕村飄雪美景，再搭配全身變裝成耶誕老人或耶誕女郎角色入園即享優惠價399元（原價999元），還能和耶誕老公公一起唱唱跳跳大玩耶誕派對，感受近距離和耶誕老公公互動的夢幻體驗。

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冬季最夢幻的耶誕節日　六大非來不可特色一次滿足

參加耶誕節就是要有儀式感！六福村特別規劃六大攻略行程，最優先必玩就是冬季最大盛典遊行「魔法耶誕派對」，感受嘉年華般的活力四射；絕對必拍打卡首選就是全台最大夢幻浪漫的「飄雪耶誕小鎮」，猶如置身北國小鎮般的氛圍;今年首次引進小朋友必穿的「耶誕小精靈」服裝，化身耶誕老公公隨行小幫手，一同歡喜參加耶誕派對，當然還少不了必買的「耶誕老公公見面會」的禮物包，由耶誕老公公親自將禮物送給小朋友，絕對讓小朋友們終身難忘；想和耶誕老公公一起通往耶誕村嗎？那就必搭今年首度登場期間限定的「童話耶誕列車」，感受整個園區耶誕氛圍；當然還有每年期間限定必嚐的「冬季耶誕盛宴-威靈頓特餐」，邊享受頂級菲力牛排美味，還可邊欣賞百老匯等級華麗舞台劇，當然必定會有從北國重金禮聘台灣唯一且最正宗的耶誕老公公驚喜現身，口碑爆棚一位難求，即日起開放訂位，每周五與周末限定席次有限，讓您滿足味覺、視覺雙重享受。

必玩：冬季最大盛典遊行–魔法耶誕派對。
必拍：全台最大夢幻浪漫的飄雪耶誕小鎮。
必吃：冬季耶誕盛宴（牛排館，需預訂）、鹿角雪花飲、耶誕吉拿棒。
必買：耶誕老公公見面會專屬耶誕禮物包。
必穿：耶誕精靈變裝，化身耶誕老公公隨行小幫手。
必搭：與耶誕老公公共乘童話耶誕列車。

關西六福莊颳起耶誕風　白色童話耶誕一起玩 　

白日雪紛飛從天而降，夜晚觀賞銀河耶誕之美，關西六福莊打造絕美「銀河耶誕花園」，一躍成為網美必拍的拍照景點；耶誕期間推出限定「童話耶誕YA雙人」、「耶誕精靈趴三人」住房方案無論是要專屬尊榮的「冬季耶誕盛宴-威靈頓特餐」搭配紅酒雙人享受浪漫過節氣氛，或是全家溫馨出遊享受親子歡樂度假時光的，帶著孩子一起化身耶誕精靈變裝參加派對同樂，大啖感恩烤雞分享餐，在這裡都能滿足不同需求，刻畫每個人最美的耶誕回憶，快來預訂今年冬天最不可錯過的耶誕行程吧。

更多活動詳情及優惠，歡迎至六福村官網：http://www.leofoo.com.tw/village/

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