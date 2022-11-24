大雨炸到明天！選舉日降雨預報出爐 一圖秒懂週末天氣
今（24）日台灣受到華南雲雨區東移影響，中部山區、北部、東半部的降雨情況較前幾日更明顯，氣溫也因東北季風增強而偏涼。中央氣象局表示，明（24）日上半天水氣較少，稍微有一個降雨的空檔，下半天開始水氣移入增多，中部以北及東北部地區都會有短暫雨，且局部地區不排除有較大雨勢，提醒外出要攜帶雨具，不過好消息是東北季風稍稍減弱，明日體感溫度會較今日溫暖。至於投票日當天水氣可望逐漸減少，各地降雨有機會慢慢趨緩，而下週三（11/30）起有一波比較強的冷空氣南下，雖然溫度驟降，但預計不會達到「大陸冷氣團」的等級，氣象局正密切觀察中。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均指出，今日台灣受到華南雲雨帶東移影響較劇烈，尤其中部以北、東北部地區的降雨情況明顯，感受上相當濕涼，氣象局也持續針對北北基、台中、南投、花蓮等縣市發布大雨特報；而明日上半天由於水氣減少，降雨會有一波短暫的空檔期，但下半天起水氣又會移入，台灣中部以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其餘地區也都有局部短暫雨。
氣溫部分，東北季風明日稍微減弱，全台各地低溫約為攝氏21~23度上下，高溫略微回升，北部、東部地區攝氏26~27度，南部地區則有28~32度的水準，不過週六（11/25）選舉日，東北季風又會增強，屆時北台灣又會降溫，因此提醒各地民眾一定要留意早晚的低溫和較大的溫差。
葉致均表示，以目前預報來看，華南雲雨帶東移所帶來的降雨會持續到週六投票日清晨，不過週六白天開始水氣就明顯減少，僅北部及東半部地區有局部短暫雨。週末兩天（11/26、11/27）全台天氣也相對穩定。值得留意的是，下週三有一波較強的冷空氣報導，屆時中部以北地區低溫將下探至攝氏18~20度，其它地區則是攝氏21~22度，雖然還未達氣象局對大陸冷氣團的標準（台北日最低氣溫＞12℃，且≦14℃），但過往大陸冷氣團都在11/10~12/15的區間來臨，未來幾週氣溫下探皆屬正常現象，民眾可開始把較厚暖的衣物拿出來備用。