本島挺離島！綠籲澎湖人飛回家鄉　票投陳光復改變澎湖

我是廣告 請繼續往下閱讀
王定宇指出，澎湖縣民期待改變，但只靠在地居民的選票還不夠，他鼓勵在台灣的澎湖出外遊子一定要回家投票。他提到，返回澎湖的班機已經追加到「第七波」，意味澎湖鄉親將從台北、台南、高雄等地返鄉投票，他希望在26日當天可以改變澎湖故鄉的命運，「光復澎湖，讓澎湖看見幸福」。
趙天麟指出，高雄是澎湖旅外鄉親聚集最多人的城市，根據澎湖縣選委會提供的選舉人數估算，全國有將近1萬名的澎湖公民旅居在台灣本島。趙天麟盼望台灣頭至台灣尾的澎湖鄉親要返鄉投票，這將是決定澎湖縣長選舉的勝負關鍵。
趙天麟也重申，高雄市長陳其邁承諾，未來若陳光復當選澎湖縣長，高雄將與澎湖在醫療、觀光、產業三大面向搭建合作平台，讓高雄和澎湖可以攜手共建成為大南方城市。
林楚茵表示，因為交通限制使很多澎湖人很難返鄉一趟，但11月26日是改變澎湖的重要機會，她呼籲所有離鄉工作打拼或讀書的澎湖人，這一次要為了「顧家鄉」站出來，排除萬難返鄉投下「改變澎湖」的神聖一票。
楊曜指出，澎湖縣長選舉受到總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前立法院長蘇嘉全的高度關心，直指這場選戰攸關澎湖未來10年的發展。楊曜懇託所有在台灣本島的遊子與學子，一定要返鄉「為澎湖挺身而出」，不只投票力挺陳光復，還有「18歲公民權」也需要澎湖子弟的重要一票。
陳光復也強調，若他當選便可讓中央地方一條心，這將是改變澎湖的新開始，呼籲在台灣的澎湖鄉親要團結一同為澎湖挺身而出、一同支持18歲公民權過關。
蘇巧慧到場後也表示，會向新北市的澎湖同鄉會催票及拉票，鼓勵所有在外的澎湖子弟皆能返鄉投票。