張蘭直播扯具俊曄！韓網力挺「離婚離得好」：大S辛苦了
藝人大S（徐熙媛）近日控訴前夫汪小菲未能履行離婚協議，欠下500萬生活費，使汪小菲在微博上大暴走，槓上小S、S媽和許雅鈞，雙方隔空開戰多日；而汪小菲的媽媽張蘭後來「加入戰局」，不僅稱大S染毒，還指控她與現任老公具俊曄早就搭上線，「她早就想跟韓國人結婚」，一堆莫須有的控訴，使許多中國網友直搖頭以外，就連韓網也看不下去，「離婚離得太好了」、「怎麼撐過10年的」、「辛苦了」，力挺大S與具俊曄。
娛樂中心／綜合報導
汪小菲這幾天在微博上發出超過20條訊息攻擊大S一家，砲火猛烈；媽媽張蘭則是在抖音上開直播狂罵，「這個老頭子（指具俊曄）住著我們家汪小菲用血汗換來的這個房子裡面，對我們多大多侮辱啊！還在那表演，對吧」，昨（23）日甚至直接換上綠色衣服，賣起「綠茶、滷蛋和軟飯」暗諷大S與具俊曄。
而具俊曄的IG也慘被洗版，留言區出現4種語言「中、英、日、韓文」的批評留言，內容像是「真摳啊你」、「軟飯硬吃，你全球排第一」、「請繳交電費，拜託」，不過他態度始終低調，沒有對此事多做回應。
事件爆發後，韓國媒體爭相報導，南韓論壇上也掀起討論，輿論「一面倒」力挺大S與具俊曄，「大S離婚離得好」、「離婚離得太好了」、「外遇的老公，加上這種婆婆，感覺天天都在地獄裡」、「那位大嬸就是不講兒子跟小三旅行被拍的事，有其母必有其子」、「張蘭到底想怎樣」、「如果吸毒的話，大S不可能美貌維持成那樣」，還有不少人對於大S在上一段婚姻所受的委屈感到心疼，「徐熙媛之前活得有多累」、「好險離婚了，到底怎麼撐過10年的」、「辛苦了」。（編輯：郭佩蓉）
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