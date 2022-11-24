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中市連續三年空品治理評比獲特優 中央認證模範生

▲中市連續三年空品治理評比獲特優，空品治理成效獲中央肯定，是中央認證模範生。（圖／環保局提供）
▲中市連續三年空品治理評比獲特優，空品治理成效獲中央肯定，是中央認證模範生。（圖／環保局提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市空品治理成效有目共睹！中市環保局統計，自108年至110年已連續三年，獲得環保署空氣污染防制績效考評「特優」，顯示中市府推動的各項空污改善措施成績斐然，獲得中央肯定。此外，根據環保署數據指出，台中市今年1月至11月23日PM2.5平均值13.1微克，已達成空品國家標準目標，數據會說話，台中空品已有效提升。

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環保局長陳宏益表示，市府改善空污不遺餘力，以「先公後私、先大後小」原則，在固定源方面，為解決燃煤造成空污問題，自108年起，除督促中火將老舊燃煤機組除役，也要求中火落實減煤，在市府強烈監督與要求下，中火用煤量從108年大幅削減333萬噸，110年再減至1,254萬噸，減煤量全國第一。

其次，中火新增2燃氣機組，原本燃煤機組1部都不拆，經過市府與市民努力與爭取後，台電終於承諾第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪，屆時，將有改善空氣污染問題。

陳局長指出，除管制中火外，也持續推動燃煤鍋爐退場、要求公私場所採最佳可行控制技術、積極執行公私場所稽巡查作業，並建置雲端影像智慧辨識平台，有效監控工廠污染排放，加強污染源管理。

在移動源部分，市府努力建置大眾運輸系統，增加電動巴士數量，補助購置電動機車，建置友善的電動車輛使用環境，投入人力、物力積極輔導車主汰舊換新、成立環保車隊，全國首創開發AI智慧判煙，於主要幹道查核大小烏賊車、促使烏賊車加速汰除。

有關逸散源部分，陳局長指出，中市首創「智慧監控網路攝影監控農廢露燃」，透過網路攝影機及微型感測器，杜絕非法燃燒。此外，台中市民俗活動紙錢集中燃燒量年年突破3,000噸、去年機車定檢率及老舊機車納管率、電動公車數量等數項成果囊括六都第一，甚至全國第一，績效斐然，因而獲得環保署及考評委員肯定。

陳局長強調，台中市空污改善成績為中央認證的模範生，連續三年得到環保署空品考評「特優」，而台中市的PM2.5經由大家的努力，截至目前改善到13.1微克，符合國家空品標準，陳局長特別感謝市民朋友與公私場所的配合，特優的榮譽屬於全體市民，市府與大家繼續努力，一起讓空品更好。


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