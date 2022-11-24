中市連續三年空品治理評比獲特優 中央認證模範生

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其次，中火新增2燃氣機組，原本燃煤機組1部都不拆，經過市府與市民努力與爭取後，台電終於承諾第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪，屆時，將有改善空氣污染問題。
陳局長指出，除管制中火外，也持續推動燃煤鍋爐退場、要求公私場所採最佳可行控制技術、積極執行公私場所稽巡查作業，並建置雲端影像智慧辨識平台，有效監控工廠污染排放，加強污染源管理。
在移動源部分，市府努力建置大眾運輸系統，增加電動巴士數量，補助購置電動機車，建置友善的電動車輛使用環境，投入人力、物力積極輔導車主汰舊換新、成立環保車隊，全國首創開發AI智慧判煙，於主要幹道查核大小烏賊車、促使烏賊車加速汰除。
有關逸散源部分，陳局長指出，中市首創「智慧監控網路攝影監控農廢露燃」，透過網路攝影機及微型感測器，杜絕非法燃燒。此外，台中市民俗活動紙錢集中燃燒量年年突破3,000噸、去年機車定檢率及老舊機車納管率、電動公車數量等數項成果囊括六都第一，甚至全國第一，績效斐然，因而獲得環保署及考評委員肯定。
陳局長強調，台中市空污改善成績為中央認證的模範生，連續三年得到環保署空品考評「特優」，而台中市的PM2.5經由大家的努力，截至目前改善到13.1微克，符合國家空品標準，陳局長特別感謝市民朋友與公私場所的配合，特優的榮譽屬於全體市民，市府與大家繼續努力，一起讓空品更好。