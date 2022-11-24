千萬床墊之亂爆出羅生門！大S經紀人無奈回應了

昔有管寧割蓆斷兄弟情，今有汪小菲割床墊斬夫妻情緣！這場因為一張千萬床墊引發的兩岸不了情，劇情越演越清奇，張蘭直播時所稱的為大S量身訂做、數百萬元台幣的高檔床墊，23日在S HOTEL遭到「公開處刑」，卻被發現不是瑞典名牌家具「海絲騰」，而是市價約10萬元的英國SLEEPEEZEE席俐斯名床，引發床墊羅生門之亂，大S經紀人也無奈回應了。
記者江芷稜/綜合報導
由於張蘭直播所言的名牌床墊，汪小菲非但沒有否認，還要求要燒毀床墊，著實為海絲騰打響了知名度，不過，大S送到S HOTEL的那張床墊，被當眾切割時，被發現並非海絲騰，產生掉包疑雲，懷疑有人從中「狸貓換太子」，S HOTEL趕緊否認動過手腳，大S經紀人也回應《NOWnews今日新聞》，表示送去的就是大家關心的那張床，大S並不在意床的品牌、價格，當初也不是她買的，並無品牌情結。
如今物歸原主，S HOTEL認為床墊屬於私人用品，不適合給他人繼續使用，床墊被銷毀了，汪小菲消氣後宣布休戰，母親張蘭也刪掉10點聲明，家庭風波暫歇，大S經紀人廖瑋琪表示：「千萬名床也好，10萬名床也好，熙媛真的不在意。」也未料到一張床墊成為娛樂焦點，「我們很無奈，就是張床墊，至於嗎？」相傳汪小菲會急著來台，除了想跟家人見面之外，也有意售出S HOTEL，媒體報導，曾有買家到飯店觀察，似乎想出手購買，不過，飯店相當低調，並未證實消息。