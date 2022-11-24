八方雲集撤出中國　業內人士曝：餃類難在麵食大國耍大刀

我是廣告 請繼續往下閱讀
該集團對外說明，在進軍中國7年時間以來，面對當地平價餐飲競爭激烈，遲未能在中國市場獲利。截至10月底，八方雲集在中國有15間加盟店、2間直營店，將在年底正式結束在中國的所有門市，預估總體虧損新台幣1800至2000萬元，於第4季認列。而該集團於中國營收只剩下0.6%，台灣占比高達78.9%，仍為主力營收，其餘分別為香港18.2%以及近期進駐的北美市場，營收占比為2.2%。
對此決策，業內人士分析，販售鍋貼水餃等麵食類餐點的八方雲集在中國市場內並不吃香，要知道中國是麵食大國，無論是麵點、麵條、餃類，光是本土來自各方的品牌就相當多，更何況這種家常、庶民式的品類，滿街攤販可能都是佼佼者，「一個外國品牌，想要在中國賣水餃，消費者本來就不會買單」。
如果以政策上來說，中國現在還在進行大規模的清零與限縮政策，許多品牌都要面臨開開關關的窘況，另外還要考量到中國消費者的民族性意識，該業內人士指出，不像是早期以西式排餐聞名的王品、或是泰式龍頭瓦城等台灣餐飲集團，還會讓中國消費者有想要嚐鮮的機會，還能賣賣異國料理的情調，「今天一個台灣的品牌，在麵食強國裡賣鍋貼水餃，根本就是在關公面前耍大刀！就像是你一個台灣人在美國賣漢堡，美國人可能不會買單，但今天他們在美國賣鍋貼，那當然就有市場機會。」他認為，八方雲集本在中國就難以營運。
而對於近期原物料上漲等議題，八方雲集日前回應，由於成本上漲導致今年毛利率下滑，目前台灣豬肉在市場上奇貨可居，雞肉價格也仍處於高檔，無法預期何時下降，集團會站在消費者能否接受、加盟主獲利是否遭侵蝕決定是否調整。餐飲市場受疫情兩年半影響下受到極大衝擊，在疫情後，也要面對各門各派的擴張與談判角逐，八方雲集未來的國際策略也讓人難以忽視。