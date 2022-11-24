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八方雲集撤出中國　業內人士曝：餃類難在麵食大國耍大刀

▲不具名業內人士接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，中國市場雖然大，但想在麵食主食大國賣鍋貼水餃，就像在關公面前耍大刀。（圖／NOWnews資料照）
▲不具名業內人士接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，中國市場雖然大，但想在麵食主食大國賣鍋貼水餃，就像在關公面前耍大刀。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

連鎖餐飲集團八方雲集在通膨間接影響之下，第三季財報亮眼，近期股價表現強勁，躍升為新科觀光股王，不過卻同時宣布退出中國市場，引發各界矚目。有不具名業內人士接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，中國市場雖然大，但連鎖餐飲的營業類型不同，對經營來說難易有別，想在麵食主食大國賣鍋貼水餃，就像在關公面前耍大刀。

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八方雲集在通膨效應下，小資庶民美食逆勢成長，股價更寫下掛牌史上新高，成為觀光股王，第3季財報合併營收創17.76億元新高，季增4.82%、年增18.16%，歸屬母公司稅後淨利創1.77億元新高，EPS 2.69元也改寫次高紀錄。但八方雲集卻在表現閃閃發光時對市場投下震撼彈，宣布將在年底前全面退出中國。

該集團對外說明，在進軍中國7年時間以來，面對當地平價餐飲競爭激烈，遲未能在中國市場獲利。截至10月底，八方雲集在中國有15間加盟店、2間直營店，將在年底正式結束在中國的所有門市，預估總體虧損新台幣1800至2000萬元，於第4季認列。而該集團於中國營收只剩下0.6%，台灣占比高達78.9%，仍為主力營收，其餘分別為香港18.2%以及近期進駐的北美市場，營收占比為2.2%。

對此決策，業內人士分析，販售鍋貼水餃等麵食類餐點的八方雲集在中國市場內並不吃香，要知道中國是麵食大國，無論是麵點、麵條、餃類，光是本土來自各方的品牌就相當多，更何況這種家常、庶民式的品類，滿街攤販可能都是佼佼者，「一個外國品牌，想要在中國賣水餃，消費者本來就不會買單」。

如果以政策上來說，中國現在還在進行大規模的清零與限縮政策，許多品牌都要面臨開開關關的窘況，另外還要考量到中國消費者的民族性意識，該業內人士指出，不像是早期以西式排餐聞名的王品、或是泰式龍頭瓦城等台灣餐飲集團，還會讓中國消費者有想要嚐鮮的機會，還能賣賣異國料理的情調，「今天一個台灣的品牌，在麵食強國裡賣鍋貼水餃，根本就是在關公面前耍大刀！就像是你一個台灣人在美國賣漢堡，美國人可能不會買單，但今天他們在美國賣鍋貼，那當然就有市場機會。」他認為，八方雲集本在中國就難以營運。

而對於近期原物料上漲等議題，八方雲集日前回應，由於成本上漲導致今年毛利率下滑，目前台灣豬肉在市場上奇貨可居，雞肉價格也仍處於高檔，無法預期何時下降，集團會站在消費者能否接受、加盟主獲利是否遭侵蝕決定是否調整。餐飲市場受疫情兩年半影響下受到極大衝擊，在疫情後，也要面對各門各派的擴張與談判角逐，八方雲集未來的國際策略也讓人難以忽視。

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