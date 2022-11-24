安華宣誓成馬來西亞第十任首相 民眾關心明天放假嗎？
馬來西亞希望聯盟（Pakatan Harapan，簡稱希盟）領袖安華（Anwar Ibrahim）今（24）日下午5點09分向國家元首蘇丹阿都拉宣誓，就任馬來西亞第10任首相。這段首相路安華走了近30年，他臉上滿是喜悅的笑容，支持者更聚集在國家王宮外頭，一起高唱國歌；大馬的社交媒體更是被安華任相的消息洗版，大批網友分享好消息，更多人關心的是明天是否放假。
國際中心楊雅婷／綜合報導
馬來西亞過去有曾因足球賽、羽球賽獲得勝利宣布隔天放假，更因此有了「馬國明」的梗。這次馬來西亞選後首次出現「懸峙國會」，耗時5天後，政治僵局終於打破，國家有了新首相、新政府，如此普天同慶的大好日子，引來大批網友詢問「所以，明天有假期嗎？」目前馬來西亞推特熱門的標籤（hashtag），就是#PM10Malaysia，緊接著就是“Public Holiday”（公共假期）。
不只網友想放假，也有新任國會議員湊熱鬧，像是這次剛選上蒲種國會議員楊美盈就在臉書發文，「我知道眾人一定靜悄悄在問，明天有假期嗎？」這篇發文短短4小時就有近2萬網友留言，有人建議明天是星期五，突然放假比較不方便，可以星期一放假，這樣星期天晚上就能熬夜看世足，也有人說自從選舉結束，家中的孩子們就天天追問何時放假。從留言也看得出來，馬來西亞民眾的好心情，安華住家外頭也變成打卡景點，擠滿了拍照打卡的民眾。