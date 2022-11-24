全台首創苗栗國際村　東南亞情境教室曝

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從110年起，更率全國之先，由縣府自籌120萬元，打造全國首座國際村，規畫設置的3間國際化情境教室，藉由跨域豐富課程，搭配AR、VR，營造優質的情境學習環境，這項不同於傳統課程的學習設計，已受全國高度矚目。
國際村設置國際栗、東北亞(戀戀JK)、東南亞(航向SEA界)3間情境教室，其中，「國際栗」連結食、衣、住、行、育、樂在地生活，從多元文化的體驗，建構縝密的國際知識地圖，「戀戀JK」情境教室搭配資訊科技融入教學的75吋互動觸控螢幕、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)與綠幕牆面，透過科技的輔助，讓學子身歷情境的體驗；「航向SEA」情境教室，運用牆壁彩繪呈現東南亞在地民俗風情及特色景點，讓學生感受在地氛圍。
24日上午的啟用儀式，在蓬萊國小精彩的舞蹈表演中揭開序幕，由縣長徐耀昌、縣府教育處長葉芯慧、校長等人共同揭牌，並安排永貞國小、蓬萊國小學童體驗國際村規畫的課程。
縣長徐耀昌參觀航向SEA界、戀戀JK、國際栗教室的體驗課程，並與學童分享異國文化，他說，苗栗學子很幸福，不用出國，就能置身在國外的境教氛圍，期盼藉由國際村的課程設計，激發學子們接軌國際、鏈結全球的能力。
教育處處長葉芯慧指出，將安排每週三多元學習活動讓各校自由申請體驗國際村規畫的課程，希望藉由營造優質的學習環境，讓苗栗學子置身在國際村的學習環境，發揮國際教育的最大效益。