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​私中再增3校列專輔　私校工會：偏鄉私中將有骨牌效應

▲嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家、台東縣育仁高中皆因財務狀況顯著惡化，被列專輔學校。（圖／翻攝自宏仁女中官網）
▲嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家、台東縣育仁高中皆因財務狀況顯著惡化，被列專輔學校。（圖／翻攝自宏仁女中官網）

記者李琦瑋／台北報導

教育部今（24）日公告第3波私立高中職「專案輔導學校」名單，嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家、台東縣育仁高中皆因財務狀況顯著惡化，被列專輔，改善期都是2年。全國私校工會擔憂偏遠私中會有退場的骨牌效應，建議教育部積極改善私校辦學條件並給予特別補助。

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教育部指出，嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家、台東縣育仁高中皆為私立高級中等以上學校退場條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1/2以上同意，該校符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依第13條第1項給予該校改善期限2年。

私校工會分析，天主教宏仁女中一向認真辦學，無奈不敵少子化衝擊，今年年中，董事會與同屬天主教的立仁中學董事會合併，未來宏仁女中有2年時間可以解除專輔或依退場條例24條改制、與他校合併，或改辦文教社事業，若2年內未能完成前述工作，一旦被令停招，則董事會將被全面改組，同時失去宏仁及立仁兩校經營權，建議宏仁女中儘速完成與立仁高中合併，但最重要的仍是維持學校財務健全。

對於育仁高中，私校工會表示，這是台東唯一以升學為主的私中，103年由台北補教名師接手經營，為台東培養許多醫科學生，令人敬佩，如今也陷入財務問題被公告專輔，若不幸退場，是台東教育資源的重大損失。

私校工會指出，同樣情形也發生在育民工家，可見少子化對偏鄉私中的考驗特別嚴苛，若政府未有積極政策協助，預計未來5年偏鄉私中將有骨牌效應、接連退場，幾無倖存機會。

私校工會提到，以上3校同因財務惡化且影響校務運作被公告專輔，可見財務問題是私校普遍性問題，期待教育部依退場條例處理私中的同時，也應思考如何協助偏鄉優質私中辦學，建議積極改善私校辦學條件並給予特別補助，地方政府也應積極協助在地私校，別讓偏鄉學生失去翻轉人生的機會。

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