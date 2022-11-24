​私中再增3校列專輔　私校工會：偏鄉私中將有骨牌效應

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私校工會分析，天主教宏仁女中一向認真辦學，無奈不敵少子化衝擊，今年年中，董事會與同屬天主教的立仁中學董事會合併，未來宏仁女中有2年時間可以解除專輔或依退場條例24條改制、與他校合併，或改辦文教社事業，若2年內未能完成前述工作，一旦被令停招，則董事會將被全面改組，同時失去宏仁及立仁兩校經營權，建議宏仁女中儘速完成與立仁高中合併，但最重要的仍是維持學校財務健全。
對於育仁高中，私校工會表示，這是台東唯一以升學為主的私中，103年由台北補教名師接手經營，為台東培養許多醫科學生，令人敬佩，如今也陷入財務問題被公告專輔，若不幸退場，是台東教育資源的重大損失。
私校工會指出，同樣情形也發生在育民工家，可見少子化對偏鄉私中的考驗特別嚴苛，若政府未有積極政策協助，預計未來5年偏鄉私中將有骨牌效應、接連退場，幾無倖存機會。
私校工會提到，以上3校同因財務惡化且影響校務運作被公告專輔，可見財務問題是私校普遍性問題，期待教育部依退場條例處理私中的同時，也應思考如何協助偏鄉優質私中辦學，建議積極改善私校辦學條件並給予特別補助，地方政府也應積極協助在地私校，別讓偏鄉學生失去翻轉人生的機會。