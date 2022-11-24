巷仔內／馬來西亞政治版塊重整　伊斯蘭保守派崛起成隱憂

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這次大選若要為三大聯盟做總結，希盟表現只能說一般般，國陣是最大輸家，而最大黑馬就是拿下73席的國盟。雖然國盟領袖幕尤丁最後與首相大位擦身而過，但席次多的國盟，即使作為反對黨也能左右大馬政治走向，意味着大馬政治將邁入另外一個關鍵階段，也就是部份人士擔心的，伊斯蘭主義抬頭之下，馬來穆斯林可能試圖在馬來西亞建立神權伊斯蘭國。
為什麼以伊斯蘭黨為首的國盟能夠橫掃選票？原因在於，馬來選民一方面厭倦了巫統和國陣所的貪污腐敗及施政無能，另一方面為了維護馬來民族的利益，又支持高舉種族和宗教大旗的國盟和伊斯蘭黨。巫統傳統票倉向來集中在鄉村選區，強調多元主義價值的希盟，他們的馬來支持者主要是城市中產階級。這次國盟接收了大量國陣的選票，未來馬來選票的城鄉對立，也將是牽動馬來西亞政治版圖的主因之一。但是若馬來族群的種族和宗教權益持續深化，對於其他族裔的選民而言，他們被邊緣化的焦慮也會日益加深。這也是為什麼倪可敏等大馬華人政客大聲疾呼，要馬來西亞堅持走在世俗多元的道路上。
雖然馬來西亞是個多元文化、多元種族的國家，但獨立60多年以來，其政治主旋律一直以馬來霸權為主，希望聯盟政府執政時期曾經嘗試走多元路線，但最終受到保派守派及右派勢力反撲，僅兩年政府就宣告瓦解。馬來西亞在伊斯蘭保守勢力抬頭後，部份州屬確實有走向更為極端、更保守的傾向。像是新加坡的尤索夫伊薩東南亞研究院就曾針對馬來西亞柔佛州進行調查，發現當地民眾希望讓伊斯蘭教徒擔任重要公職，每4人有3人支持「胡督法」（伊斯蘭律法之一，包括鞭刑、石刑、截肢等酷刑）。此外，柔佛州有57%的馬來人認為「胡督法」應適用於全國，包括非伊斯蘭教徒也該一體適用。由此可見，大馬人民對「胡督法」的認同感有明顯的改變。值得注意的是，柔佛州是馬來西亞經濟較佳的區域，理論上應該更崇尚自由開放的價值，但調查結果卻和預期相反，可以想見，其他較落後的鄉村地區，伊斯蘭保守主義的影響恐怕超乎想像。
這次安華拜相，希盟找來了國陣組成聯合政府，除了不得不為之外，更重要的是，國陣的加入更能反應馬來西亞多元種族的背景，也可看出安華在籌組政府的博弈中，亦步亦趨，一步也不敢大意。現在的馬來西亞社會正在走向右傾，主張神權合一的伊斯蘭黨成為國會最大單一政黨，如何在種族、宗教之間求取平衡，同時兼顧國家經濟發展，考驗著安華的治國智慧。