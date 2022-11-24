外國客來了！解封晶華翻4倍 潘思亮：明年下半年回正軌
新冠疫情重創全台百業，不過今（24）日晶華酒店集團董事長潘思亮樂見解封後的復甦進度，透露自10/13解封1個月以來，晶華酒店外籍旅客已經成長3、4倍以上，住房率也漸漸恢復到疫情前的一半以上，目前已經來到7成5。潘思亮也說看好明年的商務客回歸正軌，不過觀光客的話恐怕要等到後年。至於晶華未來的走向，潘思亮強調：「明年不管在台灣或是日本都有很多拓展計劃。」
記者汪睿琦/綜合報導
潘思亮今晚出席晶華點燈儀式，談到非常樂見現在疫後百業復甦的盛況，「我想這是很好的開始，我想這也是台灣國際觀光步入一個很好的時代。」潘思亮苦笑坦言，過去3年邊境管制國際觀光產業進入前所未有的低迷，像晶華這種老牌酒店也不得不從零開始。不過好在終於等來邊境開放，自10/13解封1個月以來，晶華酒店外籍旅客已經成長3、4倍以上，「我們希望明年下半年可以讓一切重回正軌。」潘思亮補充，目前有望在明年恢復正常的研判還是商務客居多，要讓觀光客回歸到2019年1200萬人次的榮景，可能得等到後年了。
針對住房率以及房價狀況，潘思亮表示住房率也漸漸恢復到疫情前的一半以上，目前已經來到7成5。對此潘思亮也樂觀表示，應是可以回到疫情前的過半以上，「其實我們在過去2、3年都是衰退超過一半。」推測集團五星飯店、商務飯店明年就可以恢復正常，更或許可以超越。至於展望明年的拓展計劃，集團在台灣以及日本都會有計畫正在進行，敬請外界期待。