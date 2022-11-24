汪小菲爆小S出軌對象曝光！「唐老師」發聲：笑瘋了

逆風挺汪小菲！網紅T妹「轟網友膚淺」：男人要保護自己

▲敢做敢言的網紅T妹（Tiffany Chen）「逆風」支持汪小菲，認為男方「沒有義務再繼續扶養女方」。（圖／翻攝自T妹IG、汪小菲微博）
▲敢做敢言的網紅T妹（Tiffany Chen）「逆風」支持汪小菲，認為男方「沒有義務再繼續扶養女方」。（圖／翻攝自T妹IG、汪小菲微博）

娛樂中心／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）和前夫汪小菲離婚一年，近日男方因欠款500萬生活費鬧上新聞版面，甚至還槓上大S一家，事件曝光後，許多人也紛紛發表自己的看法，台灣網友們也多數支持大S。不過，敢做敢言的網紅T妹（Tiffany Chen）則「逆風」支持汪小菲，認為男方「沒有義務再繼續扶養女方」，掀起熱議。

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▲汪小菲（左）和大S鬧翻。（圖／翻攝自大S微博）
▲汪小菲（左）和大S鬧翻。（圖／翻攝自大S微博）
網紅T妹今日在IG發文，表示「很多人根本不了解，法律中再婚應屬情事變更，男方自然沒有義務再繼續扶養女方。一直說對方出軌所以賠償，女方也這樣講你們什麼都信，還認為無限上綱養女方跟養現在先生是應該的！但前提是這些額外支出的贍養費，理在已再嫁後停止，無論女方說的任何名義」。

T妹說，「女方說是因為前夫封鎖電話，所以無法第一時間告知他觸法，暗指只能提告」，但她認為「你們婆媽之前都可以通話，你也絕對可以與對方家人聯繫上，說男方封鎖導致你無法聯繫上根本是笑話」。

▲網紅T妹（Tiffany Chen）「逆風」支持汪小菲。（圖／翻攝自T妹IG）
▲網紅T妹（Tiffany Chen）「逆風」支持汪小菲。（圖／翻攝自T妹IG）
況且，她認為汪小菲「已經非常大方了」，「只是拒絕再付所謂的電費跟家用，再婚對後女方的任何支出理當勉了」，甚至狠酸大S，「自己夠有錢了！字裡行間都一副替前夫想，但事實上就是『我管你死活』，你就是要養我一輩子！現任丈夫理當負起照顧現任妻子的生活起居，包括你們的家用開銷」。

T妹也表示，很多人無法理性判斷，全憑誰口才比較好的膚淺的判斷，讓她不禁直呼「男人要好好保護自己，未來受委屈不要大炮個性，找專業的公關幫忙代寫都好！因為大多網友是膚淺無腦的」。最後，她也呼籲網友們去翻各種判決書，「司法其實是站在前夫那邊的。在那噴什麼男方小氣沒格調、媽寶之類的…就你們最大氣了！還要付前妻與她現任丈夫日常開銷呀！天殺的盤子。沒有一個國家的前夫，理當做冤大頭」。（編輯：郭佩蓉）


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