S HOTEL毀的汪小菲床墊非千萬海絲騰？官方「二度暗示」

誠品進駐東區！「捷運敦化店」300坪空間曝　12/3試營運

▲「誠品生活捷運敦化店」中的誠品書店將位於東區地下街第七廣場。（圖／誠品提供）
▲「誠品生活捷運敦化店」中的誠品書店將位於東區地下街第七廣場。（圖／誠品提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

誠品生活宣布即將進駐東區地下街第七廣場，擁300坪大空間的「誠品生活捷運敦化店」於12/3試營運，集結潮流、品味、饗食三大主題品牌廊道，以列車窗景設計推「通勤閱讀書單」。誠品看準忠孝敦化站進出站人次較去年同期成長13%，周圍商圈快時尚旗艦店、百貨飯店林立帶動地下街龐大通勤人潮，因此選擇進駐敦化捷運站，打造誠品第三個捷運地下街店。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲誠品生活捷運敦化店集結潮流、品味、饗食三大主題品牌廊道，打造成具有列車窗景造型的「中繼車站」。（圖／誠品提供）＿
▲誠品生活捷運敦化店集結潮流、品味、饗食三大主題品牌廊道，打造成具有列車窗景造型的「中繼車站」。（圖／誠品提供）＿
「誠品生活捷運敦化店」除了經典選書、暢銷榜外，更以職人視角推薦便攜閱讀的詩集、散文、大人繪本及工具書等方便您「Reading to Go」，通勤時也能與文字共度片刻時光；此外，還有各式基礎文具、事務用品及小農食品，包括必備時尚「Keds」、潮流機能鞋「Palladium」、美妝夥伴「札幌藥妝」、生活創意家「宅宅家飾」等等12大品牌，打造潮流、品味、饗食三大主題的生活驛站。試營運12/3當日邀請知名棒球球星張育成擔任札幌藥妝快閃店長，前五名消費滿1,203元的顧客即可獲得簽名球，另外還有精選眾多商品5折起。

▲誠品敦話捷運書店以「Reading to Go」為定位，推薦通勤可閱讀的書單。（圖／誠品提供）
▲誠品生活捷運敦化店以「Reading to Go」為定位，推薦通勤可閱讀的書單。（圖／誠品提供）
「誠品生活捷運敦化店」首十日滿千送百，並且12/2-12/4松菸店及西區同步舉辦週末會員慶，活動期間前往捷運敦化店、松菸店、西門店/武昌店消費各達200元即可獲得誠品點數最高40倍送，邀請會員享受歡樂時光！12/3-1/31誠品會員單筆消費滿300元可獲得APP遊戲資格抽iPhone 14！會員於書店單筆消費滿500元還可抽Kobo Nia 6吋電子書閱讀器，邀您一同漫遊人文城市。

此外，12/2-12/4松菸店打造「微醺YA市」，集結表演藝術、音樂及美食，19:00-21:00開放逾20種酒款無限暢飲，另策畫古蹟實境解謎，帶您體驗松菸夜魅力！西區的西門店與武昌店「聖誕市集」同步登場，匯集美食、文創手作等15間人氣品牌邀會員提前過聖誕，同時也有誠品會員日限定DJ、街頭藝人輪番上陣狂歡！3F西門書店還有新生代藝術家倪瑞宏及黃郁仁《蓬萊仙山》怪奇故事新書分享會、小老鷹樂團主唱小實自彈自唱音樂會，陪您歡樂渡週末；12/2-12/4消費滿5,000元送1,000元。

歡慶聖誕倒數！即日起至11/30，誠品會員於誠品APP或南西、松菸店、信義店、武昌店、西門店、板橋店、新板店即可憑誠品點300點兌換50元抵用券乙張；此外，購禮消費還享年度抽特斯拉電動汽車，最後倒數、把握機會；12/1-12/24展開聖誕倒數天天抽，憑誠品點10點兌換24項好禮抽獎資格外，還有機會抽中iPhone 14。

▲12/2-12/4松菸店打造「微醺YA市」。（圖／誠品提供）
▲12/2-12/4松菸店打造「微醺YA市」。（圖／誠品提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

「床墊之亂」開蹭！HOLA推10萬訂製款　IKEA自薦防燒床墊

好市多黑五買不夠？全聯限3天回饋16.1%　愛買家電破盤價

誠品公布2022十大暢銷書！今年「他」最夯　一次奪2席　

誠品年度最大拍賣會！書籍銅板價入手　文具禮品下殺5折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀