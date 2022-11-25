誠品進駐東區！「捷運敦化店」300坪空間曝　12/3試營運

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歡慶聖誕倒數！即日起至11/30，誠品會員於誠品APP或南西、松菸店、信義店、武昌店、西門店、板橋店、新板店即可憑誠品點300點兌換50元抵用券乙張；此外，購禮消費還享年度抽特斯拉電動汽車，最後倒數、把握機會；12/1-12/24展開聖誕倒數天天抽，憑誠品點10點兌換24項好禮抽獎資格外，還有機會抽中iPhone 14。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！